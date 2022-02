Aldo Corzo reveló que insultó a James Rodríguez en el Perú vs. Colombia | Fuente: Captura

La Selección Peruana obtuvo cuatro puntos en la última jornada doble de las Eliminatorias Qatar 2022, con lo que tiene grandes posibilidades de clasificar al Mundial a falta solo de dos fechas más. El triunfo en Barranquilla frente a Colombia fue vital, además por tratarse de un rival directo.

Edison Flores fue el autor del gol peruano, aunque una de las escenas que dio mucho que hablar en el partido la protagonizaron Aldo Corzo y James Rodríguez.

Con Colombia pugnando por abrir el marcador y la Selección Peruana resistiendo, James Rodríguez cayó al área ante la marca de Carlos Zambrano, buscando se sancione el penal. Aquello no le gustó a Aldo Corzo, quien se le acercó y protagonizó un duelo verbal.

El lateral de Universitario de Deportes reveló qué le dijo al mediocampista ‘cafetero’ y reconoció que se dejó llevar por la calentura del partido.

“Son cosas que suceden en un partido, obviamente da cólera porque uno está aguantando el partido, además de ser un encuentro muy importante. Todo está caliente y difícil y con eso, lo único que te hace es hacer acordarte a su madre”, dijo entre risas en ‘Movistar Deportes’.

Aldo Corzo y el encuentro con James Rodríguez

Aldo Corzo tomó con humor lo que le dejó aquella victoria en Barranquilla, indicando incluso que su familia sintió curiosidad por lo le dijo a James Rodríguez.

“Me han hecho un montón de memes y bromas con eso. Es más, hasta acabó el partido y mis hermanos lo primero que me dijeron fue que le había dicho, ni siquiera me felicitaron ni nada”, contó.

“Como James no me respondía lo que le decía, yo quería que me responda, y al final lo conseguí”, manifestó.

Aldo Corzo vio la amarilla en Barranquilla y no pudo jugar contra Ecuador en Lima por suspensión. Tras cumplir su fecha de castigo, está apto para enfrentar a Uruguay en Montevideo por las Eliminatorias.





