Alejandro Hohberg: "Siempre pienso en la Selección Peruana, me dolió no estar en la lista de 50" | Fuente: FPF

Este viernes se dará a conocer la lista de convocados de Ricardo Gareca de cara a las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y a la Copa América 2021 y, entre los citados en la lista preliminar, esta vez no estuvo Alejandro Hohberg, delantero de Sporting Cristal.

Por su parte, el ex Alianza Lima y Universitario de Deportes, se refirió a este tema: "Siempre pienso en la Selección Peruana. Venir a Cristal y saber que jugaba copa internacional y que pelea campeonatos es una forma de ser visible para la Selección. A uno el duele no estar en la lista de 50 porque siempre trato de dar el máximo", indicó en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

En tanto los motivos por los que considera que no fue llamado, Hohberg agregó: "No sé si no estoy considerado en la lista porque me falta algo o porque otros son mejores que yo. Pero una vez que veo que no estoy en la lista me pongo el chip para poder exigirme más".

Sobre su presente bajo el mando de Robero Mosquera en Sporting Cristal, precisó: "Me he comprometido al máximo con lo que me ha pedido el profesor Mosquera. Él sabe que estoy a disposición de lo que el equipo requiera, soy un jugador al que le gusta escuchar".

NUESTROS PODCASTS

Estudio determinó que la vacuna de Pfizer brinda alta protección cuando es aplicada doce semanas entre la primera y segunda dosis. ¿Cómo se realizó y cómo se explican estos resultado?, el Dr. Elmer Huerta nos explica.