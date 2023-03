Gabriel Costa | Fuente: Liga 1

Gabriel Costa, atacante de Alianza Lima, conversó con RPP Noticias sobre su buen presente, la buena actualidad del equipo íntimo al haber ganado sus cuatro partidos disputados y también se refirió a su deseo de volver a ser considerado en la Selección Peruana.

"Estamos en un equipo de jugadores humildes y que quieren mejorar. El técnico verá quién juega o no, Christian Cueva se está preparando para cuando le toque y estamos felices por eso", indicó Costa en diálogo con Fútbol Como Cancha.

En tanto a su no convocatoria por parte del entrenador Juan Reynoso para los partidos amistosos que disputará la Selección Peruana en marzo, el volante uruguayo nacionalizado peruano agregó: "Son decisiones del entrenador. Yo tengo que hacer lo mejor a mi equipo y estoy tranquilo porque me entreno. Siempre tengo esa ilusión de estar en la Selección Peruana. Ahora me voy a preparar mejor para poder ser opción".

Por otro lado, Costa fue consultado sobre la deuda deportiva que presenta Alianza Lima en la Copa Libertadores al no ganar un partido en dicho torneo desde el año 2012: "Tenemos la ilusión de poder llegar lejos en Copa Libertadores. Queremos competir en los partidos, sabemos que es difícil pero hay que estar mental y físicamente a otro nivel. Tenemos el equipo para hacerlo",

Alianza Lima vs. Sport Huancayo:

El equipo dirigido por Guillermo Salas lleva ganando sus cuatro encuentros disputados (ante Sport Boys, Universitario de Deportes, UTC y Cusco FC) y su siguiente encuentro será ante Sport Huancayo este domingo 19 de marzo a partir de las 6:00 pm en el estadio de Huancayo.