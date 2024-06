¿Interior, extremo o delantero? Carrillo reveló la posición en la que Jorge Fossati lo está usando en la Selección

La Selección Peruana viene realizando sus últimos trabajos previo al encuentro amistoso que disputará ante Paraguay este viernes 7 de junio.

En conferencia de prensa, André Carrillo, quien vuelve a la Bicolor, reveló el nuevo puesto en que está siendo usado durante los entrenamientos.

En sus declaraciones, el jugador de Al Qadisiya indicó que está jugando como interior, igual que lo hace en su club; sin embargo, puede jugar en cualquier parte de la ofensiva.

"Lo que yo vengo jugando es de interior, normalmente. Yo sé que al míster le gusta jugar con tres volantes por dentro. De momento, me está utilizando ahí, pero puedo jugar de segunda punta o por extremo, dependiendo de las exigencias del rival o de lo que pide el entrenador. Por ese lado estoy tranquilo, porque puedo jugar en varias posiciones", indicó en un primer momento.

Luego, habló sobre cómo se encuentra. En sus declaraciones, afirmó que ya está recuperado de una lesión y que ha jugado la mayor parte de la temporada.

"Me encuentro bastante bien. He venido jugando la mayor parte de los partidos. Tuve una pequeña lesión a final de temporada y estuve fuera dos partidos, pero el resto sí estuve jugando. A eso se debe mi convocatoria, creo que lo vengo haciendo bien en mi equipo. Ascendimos, que era el objetivo, y salimos campeones", complementó.

Conferencia de prensa de André Carrillo. | Fuente: RPP

El objetivo de la Selección Peruana en Copa América

Por otro lado, la Culebra indicó que el principal objetivo de la Selección Peruana en la Copa América es pasar a la siguiente ronda.

"Tenemos que ir paso a paso. Nuestro objetivo es pasar la fase de grupos. Hay que ir trazando los objetivos a corto plazo. El primero será eso y luego ir viendo. Sabemos que en las últimas Copa América nos hemos hecho muy fuertes. Esperemos que esta sea igual, así que vamos con mucha ilusión a tratar de hacer un buen papel y tratar de llegar a fases avanzadas", indicó al inicio.

Por último, habló sobre enfrentar a Ricardo Gareca en la frase de grupos de la Copa América. "A mí me encanta enfrentarme con colegas, con amigos, cuando me enfrento en la liga árabe, me enfrentaba con Cueva. Somos rivales, pero afuera tenemos muy buena relación. Yo creo que Ricardo nos conoce bastante bien. Nosotros conocemos su forma de jugar. Sabemos lo que ellos van a proponer. Será un bonito espectáculo", finalizó.

