Andy Polo inició su carrera en Universitario de Deportes. | Fuente: AFP

Andy Polo venía siendo un nombre recurrente en las convocatorias de Ricardo Gareca en la Selección Peruana y su ausencia en la nómina para los próximos amistosos sorprendió a más de uno. Sin embargo, el jugador de Portland Timbers consideró que el 'Tigre' ha elaborado una buena lista pese a no estar en ella y dio a conocer que aún no ha conversado sobre el técnico sobre su no presencia.

"Creo que hay una buena lista de convocados en la Selección Peruana y la mayoría es la base de los que han estado. Ahora me toca estar fuera, por lo que hay que alentar a los que están. No he hablado con Ricardo Gareca, pero al final él es el que decide y uno tiene que tomarlo de la mejor manera. Esta es una motivación extra para seguir rindiendo y esforzándome", dijo a Pulso Sports Network.

Por otro lado, Andy Polo recapituló lo que fue la Copa América para la Selección Peruana. Si bien lamentó los malos resultados obtenidos en los amistosos previos, resaltó la confianza que fueron adquiriendo con el paso de los compromisos.

"Sabíamos que comenzamos mal la Copa América. Es más, en los amistosos previos no nos fue bien y sabíamos que la gente se iba a amargar un poco. Empezamos el torneo más o menos, pero fuimos agarrando la confianza que el profe siempre nos da. Gracias a Dios llegamos a una final, aunque habría sido muy bonito ganarla", concluyó.