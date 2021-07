Perú vs. Brasil | Fuente: AFP

Este miércoles Antonio García Pye, Gerente de Selecciones de la Selección Peruana, se refirió al arbitraje del chileno Roberto Tobar en el encuentro entre la Selección Peruana ante Brasil por la semifinal de la Copa América 2021.

Como se recuerda, tras el compromiso, tanto Neymar como también los jugadores del cuadro 'blanquirrojo' se quejaron de presuntos maltrato del árbitro a cargo del partido. Por su parte, García Pye fue consultado al respecto.

"Lo que pasó no puede ser, vamos a la conducta y lo que ha hecho con los jugadores. No es la versión de uno o dos, sino de varios. Se ha hecho una carta y ya se envió. Con respecto a los fallos, o lo que pueda hacer el VAR, esos son detalles técnicos que no tenemos argumentos para reclamar, sin embargo, lo del maltrato. Eso sí es inaceptable. No son uno o dos, sino varios y de varios equipos", indicó el Gerente de Selección en Radio Ovación.

Por otro lado, García Pye también habló de la planificación del conjunto nacional que este viernes disputará un encuentro por el tercer lugar de la Copa América y sostuvo que apenas culmine estarán de regreso al Perú: "Estamos viendo con la línea aérea para poder salir cuanto antes. Estaríamos llegando a Lima en la madrugada".

Perú vs. Colombia:

El cuadro nacional se medirá ante Colombia por el tercer lugar de la Copa América este viernes 9 de julio a partir de las 7:00 pm (hora peruana) en Brasilia.

NUESTROS PODCASTS

Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.