Selección Peruana | Fuente: FPF

La fecha doble de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 está por jugarse y, por su parte, Antonio García Pye, Gerente de Selecciones de la FPF, se refirió a los preparativos de la Selección Peruana para recibir a Bolivia y visitar a Venezuela.

"Hoy se empezó el trabajo con los jugadores locales. Se han convocado a 28 futbolistas tomando las previsiones del caso, no está contemplado llamar a alguien más hasta el momento", indicó García Pye en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, García Pye fue consultado sobre la reciente sanción de la FIFA a la Selección Peruana por actos discriminatorios en el encuentro ante Chile y agregó que, si bien no conoce detalles, esto podría modificar el aforo permitido para el duelo ante Bolivia: "No tenemos información sobre un aumento de aforo o la decisión final del MINSA, además ahora se tiene que evaluar lo dispuesto por FIFA tras la sanción. No tenemos información al respecto".

En tanto al cronograma para el viaje a Caracas, García Pye indicó: "El viaje está previsto para ir el 14 de noviembre hacia Venezuela y volver cuando acabe el partido. No conocemos los detalles del cambio horario del partido ante Venezuela. Ya estamos en comunicación con la empresa del charter para esta modificación y adelantaremos una hora el vuelo de regreso".

Por último, fue consultado sobre qué pasaría en caso Ricardo Gareca quiera llamar a otro futbolista: ""Las convocatorias están hechas a través de las cartas de convocatoria formales a los clubes. Si el profesor Gareca toma la decisión de que venga alguno más, se le envía el pasaje y tiene que venir".





