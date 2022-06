Andrew Redmayne de Australia. | Fuente: AFP

La Selección Peruana perdió su opción de clasificar al Mundial Qatar 2022 al caer por penales contra Australia. En esta instancia el arquero oceánico Andrew Redmayne fue protagonista al detener el penal decisivo al delantero Álex Valera en el estadio Ahmad bin Al en Doha.

Andrew Redmayne fue centro de la noticia después de clasificación de Australia. Muchos se sorprendieron por su inusual baile previo a los penales de los jugadores peruanos. Y fue criticado por su accionar, tal como afirmó el arquero de la Selección de Bolivia, Carlos Lampe.

"Lo primero que se me vino a la cabeza es impresentable. Es su manera, su forma. No veía eso desde el arquero polaco Dudek, hacía un movimiento visualmente mucho mejor. Pero esto no parecía ni un baile", declaró Lampe en TNT Sports.

Cabe indicar, que el arquero de Sydney FC admitió que estaba seguro que ingresaría em algún momento en el duelo del repechaje cuando se consumaba la definición de los penales.

Australia en Qatar 2022

Luego de la victoria, Australia consiguió su boleto al Mundial e integrará el Grupo D junto a Francia, Dinamarca y Túnez. Disputará por sexta vez la Copa del Mundo al superar a la Selección Peruana que era el favorito.

Andrew Redmayne. | Fuente: AFP





