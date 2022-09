Bryan Reyna | Fuente: FPF

Este martes la Selección Peruana venció por 4-1 a El Salvador en partido amistoso de Estados Unidos con autogol de Eriq Zavaleta y goles de Gianluca Lapadula, Bryan Reyna y Christian Cueva. Tras el encuentro, Reyna, el atacante de Academia Deportiva Cantolao, se refirió a su buen desempeño en el partido y su anotación.

"Estoy contento por el triunfo y muy emocionado", indicó el jugador de 24 años en diálogo con Movistar Deportes. Asimismo, agregó: "He venido trabajando para eso, quizá ha sido muy rápido todo, pero he estado preparado para esto".

En tanto a su anotación para anotar el 3-1 en favor de la 'blanquirroja', Reyna indicó: "Me estaba acalambrando un poco, el profesor me dijo que me tire como un segundo '9', me quedó el balón, enganché y definí abajo".

Sobre sus expectativas vistiendo la blanquirroja, Reyna sostuvo: "Estoy contento, era un sueño llegar a la seleccion pero esto no queda aquí, yo pienso seguir trabajando para seguir creciendo. Hay una familia en la selección, me han recibido todos muy bien y estoy contento por eso".

Por último, Bryan Reyna precisó: "Le diria a la hinchada que estoy feliz porque siempre nos siguen a todos lados y se ha sentido hoy, han estado con nosotros en todo momento. Mi gol está dedicado a mi hijo, Alessandro Gael. Para ti, hijo, te amo".

Perú vs El Salvador: alineaciones confirmadas

Perú: José Carvallo: Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Luis Abram, Nilson Loyola; Wilder Cartagena, Christofer Gonzales, Bryan Reyna, Yordy Reyna, Alex Valera y Raúl Ruidíaz.

El Salvador: Tomas Romero; Eric Zavaleta, Erick Cabalceta, Bryan Tamacas, Alex Larin, Narciso Orellana, Alex Roldán, Enrico Dueñas, Jairo Henriquez, Kevin Reyes, Christian Gil.