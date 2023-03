Carlos Lobatón | Fuente: Sporting Cristal

Carlos Lobatón, exfutbolista y actual Coordinador de Fútbol de Sporting Cristal, conversó con RPP Noticias sobre la actualidad del conjunto rimense recientemente clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores y sobre la Selección Peruana próxima a disputar partidos amistosos ante Alemania y Marruecos.

En tanto a la lesión que presenta Irven Ávila, Lobatón indicó: "Cuando se dio la lesión pensamos que era algo bastante grave, pero creo que Irven necesitará menos tiempo de recuperación. No puedo cuánto, porque eso dependerá de su cuerpo. Esperamos que esté listo lo más rápido posible", indicó 'Loba' en Fútbol Como Cancha.

Sobre el desempeño del defensor Ignacio Da Silva en el equipo, Lobatón agregó: "Ha llegado como anillo al dedo luego de la salida de Omar Merlo. Es un jugador bastante tranquilo pero que dentro de la cancha se transforma".

Por otro lado, se refirió a la sede en la que Sporting Cristal disputaría la fase de grupos de la Copa Libertadores: "Lo último que sabía era que quizá el Mundial Sub 17 no se desarrollará aquí, entonces el Estadio Nacional podría ser utilizado por Sporting Cristal para la Libertadores. En caso de que no, tendríamos que ver estadios aptos por Comebol".

Carlos Lobatón sobre la Selección Peruana:

En tanto a los partidos amistosos que afrontará la 'blanquirroja' frente a Alemania y Marruecos, Lobatón se refirió puntualmente a la convocatoria del volante 'celeste' Jesús Castillo: "Está haciendo buenos recorridos, es un chico que nos puede dar muchas alegrías también a nivel de Selección Peruana".

Asimismo, Lobatón afirmó que también hubiera considerado a otro futbolista de Sporting Cristal: "Si fuese técnico de la Selección Peruana, yo hubiera llamado a Jhilmar Lora. Seguramente Juan Reynoso lo llamará más adelante".