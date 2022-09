Catriel Cabellos es jugador de Racing Club, club donde ya firmó contrato profesional. | Fuente: Instagram Catriel Cabellos

Catriel Cabellos fue una de las grandes novedades de la lista alternativa de la Selección Peruana. El jugador de 18 años y que milita en Racing Club de Argentina, se ganó un sitio en la primera convocatoria de Juan Reynoso como entrenador de la Selección Absoluta.

Al respecto, el entrenador de la Sub 20 de la Selección Peruana, Gustavo Roverano, recordó cuando fue la primera vez que observó jugar a Catriel Cabellos.

"Cuando empiezo este proceso no tenía conocimiento de Catriel. Sabía que había jugado en la Sub 17 y que estaba en Argentina. Como ha pasado con muchos futbolistas, una cosa es verlo por video y otra cosa es tenerlo en directo. Desde el primer momento que lo conocí, cuando fuimos a Uruguay, ya me di cuenta la capacidad futbolística y la formación que tiene", señaló Roverano en entrevista con RPP.

El exarquero de Alianza Lima, además, señaló que estaba convencido que en cualquiera momento Cabellos iba a ser convocado por Juan Reynoso debido a su calidad como futbolista.

"En ese sentido no me sorprende porque era cuestión de tiempo que Juan lo conozca a Catriel y que lo vea jugar", apuntó.





Cabellos impresionó a Juan Reynoso

"Pueda ser sorpredente que sea citado tan rápido, pero conociendo las cualidades que tiene Catriel y como es profesional, la predisposición que tiene y las ganas que tiene para estar con nosotros, yo no dudaba que en cualquiera momento iba a tener una oportunidad", señaló el DT de la Sub 20.

Asimismo dijo que Cabellos tiene grandes números en las pruebas físicas. "(Con Reynoso) Nosotros hemos hablado algo de Catriel, pero Juan se decidió por lo que él vivo en la Sub 23, y por los números de Catriel en el gps. Es un chico que está en el más alto nivel en minutos recorridos en el campo. Cuando lo vio él, le gustó".

Finalmente, Roverano dijo que prefiere a Cabellos en una posición de interior. "Catriel puede jugar en cualquier puesto pero me gusta como interior, tiene llegada al arco rival, tiene gol e ida y vuelta. Lo he utilizado como un doble contención, tiene la facilidad de llegar al arco rival y como interior cuando jugamos con tres en el medio", culminó.