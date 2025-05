César Inga: "Desde que salí de Chimbote tuve el sueño de llegar a la Selección Peruana"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El plantel de Universitario de Deportes cuenta con un breve periodo de descanso tras conseguir la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, aunque los futbolistas convocados a la Selección Peruana se integraron este jueves a los entrenamientos, entre los que aparece César Inga.

“Es un hecho histórico que después de muchos años un equipo peruano pudo clasificar a los octavos de final. Otro sueño que también cumplí es el de llegar a la selección, trabajé para esto, me esforcé demasiado y aquí estoy”, dijo el defensa en rueda de prensa.

César Inga es la principal novedad en la convocatoria de Óscar Ibáñez. El futbolista, que llegó a Universitario en la actual temporada, recibió su primera citación a la Selección Peruana, donde ya tuvo su primer contacto con el estratega.

“(Ibáñez) Me recibió de la mejor manera, me comunicó el plan que tiene y me dio la confianza desde que llegué. Me habló mucho, que había hablado con Juan Carlos Bazalar sobre mí”, indicó en referencia al técnico que lo dirigió durante su paso por ADT.

César Inga realizó sus primeros trabajos junto al seleccionado en Videna. En lo que va del curso se ha desempeñado en los puestos de defensa y como carrilero.

“Me han recibido de la mejor manera, hablé con Edison (Flores) y Andy (Polo), me dijeron que me iban a apoyar en todo el proceso, espero poder aprovechar esta oportunidad y aprender de estos jugadores”, indicó.

Inga, de 23 años, tiene en su palmarés el título de la Copa Perú del 2021con ADT, el elenco con el que también llegó al fútbol profesional. En el fútbol amateur pasó por varios clubes, siendo los primeros originarios de su natal Chimbote.

“Es un sueño (llegar a la selección), desde que salí de Chimbote tuve mis metas claras y uno también es poder jugar afuera”, manifestó.

Partidos claves para la Selección Peruana en las Eliminatorias

La Selección Peruana continúa con su preparación en Videna para sus próximos partidos en las Eliminatorias Sudamericanas, donde ocupa el penúltimo puesto y tiene remotas opciones de clasificar al Mundial 2026.

Con Óscar Ibáñez a cargo, esta semana iniciaron los entrenamientos con los futbolistas de la Liga1 y los del extranjero que terminaron sus respectivas competencias con anticipación. Los jugadores de clubes peruano con torneos Conmebol en curso se incorporaron este jueves.

Perú visitará a Colombia en el calor de Barranquilla el viernes 6 de junio por la fecha 15 de las Eliminatorias. El martes 10 enfrentará a Ecuador en Lima.