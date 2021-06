Christofer Gonzales sobre la Selección Peruana: "El grupo de jugadores es muy fuerte de la cabeza" | Fuente: Sporting Cristal | Fotógrafo: Alex Melgarejo

Christofer Gonzales, mediocampista de Sporting Cristal, habló para 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias sobre a participación que viene teniendo la Selección Peruana en la Copa América. Para 'Canchita', una de las virtudes del equipo nacional es su fortaleza mental.

"El grupo de la Selección Peruana es muy fuerte de la cabeza. No es fácil perder en el debut (ante Brasil) y luego levantarse de la manera cómo lo hizo ayer ante Colombia. Cada jugar al ser llamado a la Selección es por algo, porque están haciendo bien las cosas. Estoy muy contento por el presente del equipo, es un gran grupo y el resultado de ayer es por su esfuerzo y sacrificio ante la adversidad", dijo el volante de 28 años.

Finalmente, también habló sobre la clasificación de Sporting Cristal a los cuartos de final de la Copa Bicentenario y la posibilidad de quedarse en el elenco rimense. "Nosotros vamos con todo, vamos por el Bicentenario, también la Liga 1 y la Copa Sudamericana, no tenemos que regalar nada. Hay que seguir avanzando y tomar todo con mucha responsabilidad. Aún me queda todo el próximo año de contrato y si en Sporting Cristal me dicen para quedarme, diría que sí porque es un club que me agrada muchísimo, hay mucha disciplina. Aunque también ambiciono salir al extranjero, es un objetivo", comentó.