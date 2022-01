Christofer Gonzales sobre la Selección Peruana: "Me falta ir al Mundial" | Fuente: Selección Peruana

Christofer Gonzales se convirtió en uno de los futbolistas que habitualmente forma parte de la convocatoria de la Selección Peruana. El mediocampista se ganó un lugar en el plantel y también ha tenido constante participación en los partidos oficiales, algo que valoró se debe al profesionalismo.

“El sueño de todo futbolista es defender a su país. Se ha podido dar en mi caso, gracias a Dios, con mucha disciplina y profesionalismo. Estoy tratando de cumplir sueños, se vienen cosas importantes de poder lograr ahora”, contó ‘Canchita’ en ‘FPF Play’.

Christofer Gonzales destacó que la Selección Peruana tiene opciones de seguir peleando por un cupo en las Eliminatorias Qatar 2022, donde actualmente se ubica en la quinta casilla, la que da acceso al repechaje intercontinental.

“Ha sido un camino largo, difícil, con altas y bajas. Estamos parados ante la adversidad, sosteniendo de buena forma. Seguimos avanzando para que el país esté orgulloso de la Selección Peruana”, dijo.

La Selección Peruana y el deseo del Mundial

La Selección Peruana sostendrá partido amistoso ante Jamaica | Fuente: Selección Peruana

Christofer Gonzales debutó con la Selección Peruana en 2013, durante el ciclo de Sergio Markarián. Formó parte de la primera convocatoria de Ricardo Gareca en 2015, pero la falta de continuidad llevó a que no sea parte del proceso para Rusia 2018. Ahora, su meta está puesta en clasificar al Mundial.

“Siento que me falta ir al Mundial. No fui al pasado porque no tuve mucha continuidad en los clubes donde estuve. No pue disfrutar del Mundial, por ello me fui preparando en mi club. Pude jugar en la Selección, en las Eliminatorias, cuando entré o cuando inicié. Estamos en buen camino. Pisando fuerte que es lo principal, en las Eliminatorias donde nos jugamos cosas importantes”, afirmó.

“Terminé jugando y creo que lo hice de buena forma. Hay que seguir luchando, no es fácil, pero estamos enfocados en conseguir el objetivo que todos queremos”, añadió ‘Canchita’.





NUESTROS PODCASTS

En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.