El momento crucial para la Selección Peruana. Ricardo Gareca revelará este viernes al mediodía la lista de convocados para las últimas dos fechas de las Eliminatorias Qatar 2022, donde la 'bicolor' enfrentará a Uruguay en Montevideo y después se medirá a Paraguay en Asunción.

En la convocatoria anterior, el estratega de la 'bicolor' se decantó por una lista de 30 futbolistas, teniendo en cuenta además a todos los que estaban en capilla para el choque con Ecuador. Frente a los 'charrúas' solo está suspendido Raziel García, aunque para el cotejo en Lima contra los guaraníes son nueve jugadores los que correrán el riesgo de quedar fuera, seis de ellos habituales titulares.

Se aguarda una lista amplia, aún predominando en cantidad los elementos que se sumarán desde ligas extranjeras. En ese sentido, Christian Cueva se destaca por su gran presente con Al-Fateh en Arabia, la vuelta al ruedo de Gianluca Lapadula con Benevento y el contraste de Miguel Trauco, sin ser considerado en Saint Étienne. Así llegarán los posibles convocados del exterior para las jornadas decisivas de la Selección Peruana:





Los posibles convocados del exterior a la Selección Peruana:

Pedro Gallese

Pedro Gallese es la figura del Orlando City y en el arranque de la MLS mantiene su portería sin recibir goles tras dos jornadas. El ‘Pulpo’ registra 6 paradas exitosas, sosteniendo el momento óptimo que expresa en la Selección Peruana, donde es el actual capitán.

Miguel Trauco

De los posibles convocados del exterior, es el jugador que no registra un solo minuto oficial de juego con su club desde febrero. El último partido de Miguel Trauco fue ante Ecuador en Lima y desde entonces el Saint Étienne no lo consideró en lista para sus presentaciones por la Ligue 1. No es la primera vez que el zurdo llegaría con un panorama adverso a la Selección Peruana.

Luis Advíncula

Tiene un lugar ganado en el elenco titular de Boca Juniors como lateral derecho. Luis Advíncula está asentado en el esquema de Sebastian Battaglia y cuenta hasta el momento con cinco partidos por la Copa de la Liga Profesional 2022, generando críticas positivas por su segunda campaña con los ‘xeneizes’.

Carlos Zambrano

Titular frente a Colombia y Ecuador, Carlos Zambrano desde entonces solo tuvo 90 minutos de juego en Boca Juniors, todos en el cotejo contra Rosario Central por la Copa de la Liga. A diferencia de su compatriota Advíncula, el ‘Kaiser’ lucha por ganarse la confianza del técnico Sebastian Battaglia y en la reciente jornada volvió a las convocatorias tras superar un proceso febril

Luis Abram

Fue cedido por el Granada al Cruz Azul y en México, bajo la dirección de Juan Reynoso, encontró la continuidad de la que no gozaba en España. Luis Abram lleva hasta la fecha ocho cotejos con la ‘Maquina Cementera’, siendo parte de las rotaciones en las alineaciones que caracterizan al entrenador. Además, el defensa contribuyó ya con un gol en su nuevo elenco.

Miguel Araujo

Constantemente es considerado por Ricardo Gareca en las convocatorias de la Selección Peruana y mientras aguarda la chance por jugar, Miguel Araujo cuenta con actividad constante en FC Emmen del ascenso de los Países Bajos. El zaguero es pieza fundamental en su elenco, llevando desde febrero cinco partidos y un gol en su cuenta.

Alexander Callens

Alexander Callens se ha convertido en pieza indispensable en la zaga central de la Selección Peruana. El rendimiento constante en el New York City lo trasladó a la ‘bicolor’ durante las Eliminatorias Qatar 2022. Fue titular en las dos primeras fechas de la MLS y también en la Concacaf Champions League, donde el campeón estadounidense está ya en cuartos de final.

Marcos López

Con Miguel Trauco sin sumar minutos en Francia, Marcos López cuenta con muchas posibilidades de ser tomado en cuenta para el compromiso frente a Uruguay. En la jornada inicial de la MLS se quedó en la banca de suplentes, pero contra Columbus Crew jugó los 90 minutos. El técnico Matías Almeyda volvería a pensar en él para ser parte de la oncena cuando enfrenten el sábado a Philadelphia Union.

Renato Tapia

Renato Tapia se exigió hasta el límite en los últimos partidos de la Selección Peruana, lo que provocó regrese sentido al Celta de Vigo. Eso no le gustó al técnico ‘Chacho’ Coudet, quien cuestionó a la ‘bicolor’ y desde entonces decidió que el ‘Cabezón’ pierda la titularidad.

En sus recientes cinco apariciones en Celta, ante el Atlético se quedó en el banquillo y en los otros juegos ingresó en el segundo tiempo.

Wilder Cartagena

Con Pedro Aquino aún lesionado, la primera alternativa para el eje del mediocampo peruano es Wilder Cartagena. Con Al-Ittihad de los Emiratos Árabes Unidos lleva cuatro partidos desde febrero, siendo en los tres últimos parte del once inicial.

Raziel García

Raziel García sostiene en el fútbol colombiano su primera experiencia internacional en el ámbito de clubes. Ha calado bien en el Deportes Tolima que dirige Hernán Torres, registrando desde febrero 7 partidos alternando entre los titulares y los que ingresan en el complemento, pero en actividad frecuente. Además, dio la asistencia para que su elenco derrote al Deportivo Cali y conquiste su primer trofeo de la temporada, la Superliga de Colombia.

André Carrillo

Son ocho partidos disputados por André Carrillo en el último mes y medio con Al Hilal, entre Mundial de Clubes, liga y copa de Arabia. La vuelta de Ramón Díaz al banquillo significó que la ‘Culebra’ sea nuevamente uno de los titulares, aportando goles y asistencias. Lo llamativo, no obstante, es que Carrillo se está desempeñando como interior derecho.

Christian Cueva

El futbolista de la Selección Peruana con mejor presente. Christian Cueva sostiene su gran campaña con Al Fateh en Arabia, líder del juego ofensivo y decisivo para que su equipo se aleje de la zona de descenso.

Cueva está desatado. En los últimos seis compromisos por la liga árabe vio una roja, pero al mismo tiempo registró cuatro asistencias y cuatro goles, todos de gran factura. ‘Aladino’ es fijo para Ricardo Gareca y su momento es alentador.

Gabriel Costa

Resistido por la afición del ‘Cacique’ en el inicio de la temporada, pero indiscutido titular para el entrenador Gustavo Quinteros. Gabriel Costa continúa siendo considerado en Colo Colo y en la reciente jornada, en el clásico contra Universidad de Chile, ‘Gabi’ contribuyó con un doblete en una goleada que será muy recordada en su escuadra. Registra 5 partidos en la actual liga.

Sergio Peña

Juega en Europa, pero la liga de Suecia no está actualmente en curso. Sergio Peña disputó dos amistosos de pretemporada con Malmö y la única competencia oficial de momento, la copa sueca, registra tres apariciones, pero ninguna siendo parte del elenco titular.

Edison Flores

Cuestionado el voto de confianza de Ricardo Gareca para Edison Flores en la Selección Peruana, pero respondió con los goles a Colombia y Ecuador que significaron cuatro puntos clave en las Eliminatorias. ‘Orejas’ está recuperado y aguarda tener el mismo protagonismo en DC United. Fue titular en las dos fechas iniciales de la MLS.

Gianluca Lapadula

Gianluca Lapadula es el centrodelantero titular en la Selección Peruana para Ricardo Gareca. Tras la última jornada en las Eliminatorias, el ‘Bambino’ pudo resolver sus diferencias con Benevento y volvió a ser considerado. Lleva tres apariciones en la Serie B, ingresando en el complemento.

No obstante, en la última semana el técnico Fabio Caserta ensayó con Gianluca Lapadula en el once inicial, por lo que el ‘9’ iría desde el arranque este sábado ante el Crotone.

Santiago Ormeño

Desde el duelo frente a Ecuador en Lima, Santiago Ormeño es el delantero que registra más partidos. Con León participó en seis encuentros, aunque solo fue titular una vez, por la Champions League de Concacaf. No registra goles, algo que contrasta de manera notoria con Víctor Dávila, la primera opción del técnico Ariel Holan.

