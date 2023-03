Abdelhamid Sabiri disputa un balón con Andy Polo durante el amistoso en Madrid. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JAVIER SORIANO

La Selección Peruana cerró la fecha doble de marzo con una derrota y un empate. El primer encuentro fue un 2-0 en contra ante Alemania, partido que dejó más dudas que certezas, por un cambio de sistema que no funcionó, además de múltiples errores defensivos y cero generación de peligro. Fueron dos los goles que recibió la bicolor, pero pudieron ser más: Pedro Gallese tuvo intervenciones claves.

Ante Marruecos, la blanquirroja ya no encajó tantos, pero tampoco creó ocasiones. Volvió a la línea de cuatro al fondo y, defensivamente, le fue mejor, pero, en ofensiva, la deuda permanece. En los 180 minutos de la fecha FIFA de marzo, el equipo de Juan Reynoso no tuvo un solo remate al arco.

Ahora, los seleccionados deberán volver a sus clubes para participar en las competencias locales, pero en unos cuantos meses volverán a reunirse con la Selección Peruana para continuar preparándose de cara al inicio de las Eliminatorias de Conmebol, programado para setiembre de este año.

En ese sentido, el equipo de todos volverá a jugar en la siguiente fecha FIFA, planificada para llevarse a cabo del 12 al 20 de junio. Para esa jornada doble, aún no existen rivales definidos, pero trascendió que Chile podría ser uno de ellos.

La palabra del DT

Al finalizar el encuentro ante Marruecos, en conferencia de prensa, el entrenador de la Selección Peruana, Juan Reynoso, brindó sus conclusiones inmediatas del partido disputado en Madrid.

"Jugamos ante un rival que más corrió en la Copa del Mundo. Es un equipo de élite. En lo físico tenemos que maquillar algunas cosas y no hay que llevar a los equipos a terrenos donde nos hagan daño. No hay un solo libreto para jugar. No lo comparto. A pesar de los seis cambios, con los pocos días de trabajo entendemos que los chicos en la cultura táctica están muy receptivos. Si sostenemos este ritmo vamos a competir y bastante bien en Sudamérica", dijo.

Luego, Juan Reynoso se refirió al hecho de que, en los dos partidos amistosos jugados en esta fecha FIFA, Perú no tuvo remates al arco sobre sus rivales de turno.

"Ante equipos que sostienen, a lo que apelaría es ver el vaso medio lleno. La estadística es real, pero tuvimos en los dos partidos tuvimos cinco o seis chances si hubiésemos tenido dos o tres goles", manifetó.

Perú vs. Marruecos: así arrancaron en el partido amistoso internacional

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Anderson Santamaría, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotun, Marcos López, André Carrillo, Andy Polo y Gianluca Lapadula.



Marruecos: Yassine Bounou; Noussaire Mazraoui, Saiss Ghanem, Nayef Aguerd, Yahya Attiat-Allah; Bilal El Khannouss, Sofyan Amrabat, Zakaria Aboukhlal, Abdessamad Ezzalzouli, Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri.