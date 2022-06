Andrew Redmayne | Fuente: AFP

Este miércoles, Diego Penny, arquero de Alianza Atlético y ex convocado nacional, se refirió a la derrota por tanda de penales de Perú ante Australia por el repechaje rumbo a Qatar 2022 y, sobre todo, a la polémica del arquero australiano Andrew Redwayne, quien habría botado los apuntes de Pedro Gallese.

"Si me daba cuenta de que el arquero australiano me botaba el papel, lo afeitaba. Yo creo que Pedro no se dio cuenta", indicó Penny en diálogo con Fútbol Como Cancha sobre el incidente polémico ocurrido durante la tanda de penales y que ha levantado críticas.

Asimismo, Penny agregó: "Pedro Gallese es el que se debió dar cuenta en caso Redmayne haya botado su papel porque desde lo que vemos en la cámara no te puedes dar cuenta. No creo que él haya sido más vivo que nosotros. No pudimos hacer el gol que nos faltó para clasificar".

En tanto a la curiosa forma en la que el golero australiano atajaba penales, Penny sostuvo: "No siento que el arquero nos haya agarrado de 'lornas', pero sí estaba preparado para ese momento. Perú tiene grandes pateadores pero a veces toca fallar".

Por último, Diego Penny enfatizó que el hecho de no ir al Mundial Qatar 2022 no debe ser catalogado como un fracaso deportivo: "No fue un fracaso no ir al Mundial. Fracaso es no intentar y Perú sí lo hizo".