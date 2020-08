Edison Flores es jugador del DC United, de la MLS. | Fuente: AFP

Las Eliminatorias a Qatar 2022 debían, inicialmente, arrancar en setiembre. Sin embargo, la Conmebol comunicó que será en octubre. De todas formas, hay versiones no oficiales que hablan tanto de un aplazamiento como de una mudanza a Europa.

Al respecto, el volante de la Selección Peruana, Edison Flores, hizo una propuesta, según lo que él cree conveniente. "De hecho, yo elegiría que se empiece el próximo año. Es diferente jugar con público, pero uno tiene que estar preparado para todo", aseguró en Depor.

Además, mencionó que no ve con malos ojos jugarlas en el viejo continente. "No lo veo con mala opción. En Sudamérica la cosa está muy difícil por el tema del COVID-19. Uno nunca sabe, solo resta estar preparados. Hay muchos jugadores que están tiempo en Europa, pero nunca sabe, ya que no basta con estar muchos años por allá”, agregó el mediocampista de la Selección.

Finalmente, 'Orejas' opinó que todos deben estar listos para que ninguna decisión los coja por sorpresa. "Se habla de octubre como fecha confirmada, pero uno debe estar preparado para lo que pase y estar bien físicamente en el club, para ser un posible convocado y venir de la mejor manera a la Eliminatoria. Si se reanuda, será muy importante que se abran todos los países para poder viajar”, sentenció Edison Flores.