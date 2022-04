Flores sobre Yerry Mina. | Fuente: AFP

Edison Flores, volante de la Selección Peruana, revivió su buena actuación ante Colombia, compromiso en el cual anotó el gol del triunfo de la bicolor en el Estadio Barranquilla. Los tres puntos fueron vitales finalmente para el pase al repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022.

"Me acuerdo de la jugada del gol, yo estaba cerrando a Cuadrado. Recuperamos el balón y yo me voy nada más", señaló el 'Oreja' Flores, quien no pensaba jugar más de 45 minutos ante Colombia.

"Pensaba jugar solo 15, 20 minutos" y "no todo un tiempo", agregó en entrevista con Movistar Deportes.

En otro momento, el jugador del DC United de la MLS indicó que pese a todo el esfuerzo, Yerry Mina nunca tuvo chances de neutralizarlo.

"Cuando ya veo que Cueva engancha hacía adentro, me sobreparo y sigo. Sé que Yerry Mina me sigue, pero yo ya estaba muy adelante de él y era imposible que me alcanzara. Lo que me ayuda a pegarle fuerte es que acomodo el cuerpo y le pego al primer palo, al segundo palo no era mi idea... cruzarla no me daba", culminó.

Perú en el repechaje

La Selección Peruana espera a su rival en el repechaje que saldrá del vencedor de Australia y Emiratos Árabes Unidos. El duelo para definir si la bicolor accede al Mundial será el 13 de junio en Doha.

Edison Flores anotó el 1-0 de Perú sobre Colombia por las Eliminatorias. | Fuente: Movistar Deportes

Edison Flores celebra. | Fuente: AFP





NUESTROS PODCAST

La ansiedad en tiempos de conflictos sociales

Antes los conflictos sociales que se presentan en Perú, ¿cómo podemos controlar la ansiedad?