Ricardo Gareca tuvo una etapa de siete años en la Selección Peruana. | Fuente: FPF Prensa

Ricardo Gareca se despidió de la Selección Peruana en una conferencia de prensa desarrollado en un hotel de Miraflores, donde el 'Tigre' dio detalles de su salida del combinado peruano. Además en su salida recibió el cariño de los hinchas de la bicolor que pedían su permanencia.

En sus siete años como DT, Ricardo Gareca estuvo acompañado por 15 personas en su comando técnico que se transformaron en su apoyo en el campo y sus hombres de confianza de cara a los partidos que sostuvo la Selección Peruana en Rusia 2018, las Eliminatorias Sudamericanas, Copas América y amistoso internacionales.

Sin embargo, ante la partida de Gareca es un hecho que un grupo de este comando técnico no continuará con sus labores en la Selección Peruana. Esta lista es encabezada por Néstor Bonillo y Sergio Santín, quienes acompañaron al DT de 64 años en su conferencia de despedida.

Se conoció que el futuro de Juan Carlos Oblitas es una incertidumbre y no se sabe si desde la Videna le pedirán que renueve como director deportivo de la FPF. De igual forma, no se ha confirmado la continuidad de Nolberto Solano, quien se desempeñaba como asistente técnico de Gareca.

Cuerpo técnico de Gareca que se va:

- Sergio Santín (Asistente técnico).

- Néstor Bonillo (Preparador físico).

- Óscar Ibáñez (Preparador de arqueros).

- Robertino Gareca (Preparador Físico).

- Hugo Alves (Asistente Técnico).

- Lucas Argento (Analista).

- Tomás Argento (Analista).

- Taiel Bonillo (Analista)

- Giacomo Scerpella (Psicólogo deportivo)





Números de Ricardo Gareca con Perú



El exentrenador de Universitario, Palmeiras y Vélez Sarsfield fue entrenador de Perú en 7 años: dirigió 96 partidos, sumando 39 victorias, 23 empates y 34 derrotas.

Bajo la batuta del 'Tigre' Gareca, el combinado peruano consiguió volver a los mundiales tras 36 años al lograr la clasificación a Rusia 2018. El pase a la cita mundialista se dio tras el triunfo ante Nueva Zelanda en el repechaje en 2017.

Ricardo Gareca y Sergio Santin en conferencia de prensa. | Fuente: EFE

Abogado de Ricardo Gareca dio los motivos de la no renovación

En Buenos Aires, Mario Cupelli y Milton Gareca fueron los encargados de negociar la continuidad de Ricardo Gareca, al frente de la Selección Peruana, con los representantes de la Federación Peruana de Fútbol. No se llegó a un acuerdo y las razones las dio a conocer el representante legal del 'Tigre'.

"Los contratos tienen cláusula de confidencialidad y no voy a ser yo quien la vulnere. Hubo una reunión el día 12, gente asignada por Agustín Lozano, Milton Gareca y yo. Esto, simplemente, no es cuestión económica. Había modificaciones contractuales de los contratos anteriores que se venían repitiendo, modificación o quita de algunas cláusulas. Entonces, esa sumatoria no daban las condiciones para poder continuar con el contrato", señaló Mario Cupelli en conferencia de prensa.

Sobre la reducción de sueldo, una de las razones que trascendió durante las negociaciones, el abogado argentino no quiso confirmar: "Esta falta de confidencialidad y 40% que se vio evidenciada con anterioridad a esa reunión, por parte de un sector de la prensa que lo adelantó. Insisto en confidencialidad. Podría uno investigiar si esa confidencialidad fue violada, pero por indicación del CT no lo vamos a hacer. Simplemente no se llegó a un acuerdo".





NUESTROS PODCAST

¿Qué se sabe sobre la nueva variante BA.2.75, bautizada como Centauro?

La Organización Mundial de la Salud continua investigando las nuevas variantes del coronavirus, perteneciente al linaje de ómicron, entre ellas la conocida como "Centauro" (BA.2.75). Según datos de la OMS, preocupa que su expansión tenga la misma velocidad que la de la variante India. El doctor Elmer Huerta nos da más detalles sobre esta nueva variante.