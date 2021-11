Selección Peruana enfrentará a Colombia y Ecuador. | Fuente: AFP

Perú se aferra a la ilusión de jugar un segundo mundial consecutivo tras vencer a Venezuela y ubicarse de momento en zona de repechaje a la cita de Qatar 2022, a falta de cuatro fechas para cerrar la disputada clasificatoria en Sudamérica.

La victoria 2-1 alcanzada en Caracas tiene el efecto de un tónico reconstituyente para la bicolor que debe enfrentar como finales los partidos restantes, y en los que ceder un punto puede ser clave en la no clasificación al Mundial.

Este jueves, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) publicó la lista de partidos de las dos próximas jornadas en las Eliminatorias. En sta fecha doble Perú jugará contra Colombia y Ecuador.

"Se terminaron las Eliminatorias en 2021, pero esto sigue... ¡El 2022 nos espera con mucho más fútbol!", fue el mensaje del máximo ente del fútbol sudamericano.

Selección Peruana en búsqueda del Mundial

Perú cierra el año con 17 puntos y ocupando temporalmente el quinto puesto, con igual cantidad de unidades que Colombia, pero cuarta por su mejor diferencia de goles (-1 por -5).



Arriba están Brasil, con 35; Argentina, 29; y Ecuador, con 23; y por detrás, Chile con 16 (-1), Uruguay, 16 (-7), Bolivia 15, Paraguay 13 y Venezuela con 7 cual Cenicienta.

FECHA 15

Chile vs. Argentina

Colombia vs. Perú

Ecuador vs. Brasil

Paraguay vs. Uruguay

Venezuela vs. Bolivia

FECHA 16

Argentina vs. Colombia

Bolivia vs. Chile

Perú vs. Ecuador

Brasil vs. Paraguay

Uruguay vs. Venezuela

¿Cuándo vuelve a jugar Perú?

La Selección Peruana volverá a las canchas en 2022. Primero visitará a Colombia en el calor de Barranquilla y recibirá a Ecuador en Lima, el jueves 27 y 1 de febrero de 2022, respectivamente.

Son seis puntos en juego que serán claves para Perú de cara a lograr la clasificación al Mundial.





