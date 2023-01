Perú integra el grupo A del Sudamericano Sub 20 2023 que inicia el 19 de enero. | Fuente: Instagram

La trigésima edición del Sudamericano Sub 20 entrará en curso el 19 de enero en Colombia, donde las diez selecciones pertenecientes a la Conmebol competirán por las cuatro plazas disponibles para el Mundial de la categoría que se disputará en Indonesia, además de los boletos para los Juegos Panamericanos en Chile.

Históricamente, el Sudamericano ha sido uno de los torneos donde grandes estrellas del continente dieron sus primeros pasos a nivel de selecciones antes del despegue de sus carreras. Lionel Messi, Neymar, Arturo Vidal o Edinson Cavani son apenas unos cuantos nombres que formaron parte del certamen, contando en la actualidad con un camino recorrido en los equipos de sus países.

La pandemia impidió la realización del Sudamericano Sub 20 en 2021, por lo que la última vez que se organizó sucedió hace cuatro años. Así, los recientes ‘cracks’ que pasaron por la competencia fueron Rodrygo Goes, Ronald Araujo, Gonzalo Plata o el actual campeón del mundo Julián Álvarez.

La vuelta del torneo genera expectativa no solo en Sudamérica, pues es un atractivo importante para clubes del mundo que posan su interés en detectar talentos con mucho por desarrollar. No obstante, también a nivel histórico, los elencos se toparon con dificultades por los permisos de los clubes dueños de los pases para ceder a las jóvenes figuras. En Colombia no será la excepción y parte de los grandes ausentes serán el brasileño Endrick (Palmeiras y vendido al Real Madrid) o el argentino Alejandro Garnacho (Manchester United).

Futbolistas llamados a liderar a sus respectivas selecciones estarán presentes en suelo ‘cafetero’, por lo que compartimos aquí a los jugadores que, tras importantes primeras apariciones en sus carreras, portan la bandera de sus elencos.

Julián Álvarez (Argentina) integró el equipo ideal del último Sudamericano Sub 20 | Fuente: Instagram

Vitor Roque (Brasil)

Centrodelantero y aún con 17 años, es la principal referencia ofensiva de un conjunto que siempre enfrenta no solo la responsabilidad de la clasificación, sino ganar el torneo.

En el 2022, Vitor Roque llegó a las filas del Athletico Paranaense y en su primera temporada en la máxima categoría de Brasil aportó once goles. Luiz Felipe Scolari no dudó en mantenerlo en el plantel principal de un equipo que fue finalista de Copa Libertadores y el delantero contribuyó con dos tantos. Su irrupción ha sido tal que Newcastle ya consideró su fichaje, operación que no descendería de los 12 millones de euros.

Vitor Roque, con 17 años, comandará la delantera de Brasil | Fuente: Instagram

Facundo Buonanotte (Argentina)

Zurdo, mediocampista interior y también interior derecho. Debutó esta temporada en la Liga Profesional con el Rosario Central y se convirtió en el gran atractivo ‘Canalla’.

Facundo Buonanotte jugó 34 partidos, anotó cuatro veces y dio dos asistencias. Fue el segundo máximo anotador y pases gol de su escuadra, además del Sub 20 con más gambetas completadas (61) en el torneo. No solo convenció a Javier Mascherano por su convocatoria, pues el Brighton de Inglaterra acordó con Rosario 12 millones de euros por su traspaso apenas con 18 años cumplidos.

Facundo Buonanotte llevará la '10' de Argentina en el Sudamericano | Fuente: Argentina

Jhon Durán (Colombia)

Debutó a nivel profesional con Envigado apenas a los 15 años, en 2019. El centrodelantero, potente y con buen juego aéreo, se marchó al Chicago Fire de la MLS, donde el 2022 obtuvo la ‘Bota de Oro’ de su club al registras ocho goles y tres asistencias.

Ya con 19 años, Jhon Durán dará el salto a Europa después del Sudamericano Sub 20, pues el Chicago Fire está por cerrar su pase al Aston Villa de Inglaterra. Hasta allá viajó para superar los exámenes médicos antes de firmar con su nuevo club.

Diego Gómez (Paraguay)

Debutó esta temporada en el balompié paraguayo con Libertad. A los 19 años, el mediocampista fue la revelación local llevándose el premio en la gala ‘APF’. Diego Gómez también fue muy considerado en la obtención del Torneo Apertura con el ‘Gumarelo’.

El Palmeiras de Brasil ya consultó por el pase del futbolista que, además, guio a Paraguay a la medalla de oro en los Juegos Odesur 2022.

Diego Gómez, ganador del premio jugador revelación del fútbol paraguayo 2022 | Fuente: APF

Fabricio Díaz (Uruguay)

Capitán de la ‘Celeste’, responsabilidad adquirida por su talento en el mediocampo y la experiencia acumulada a los 19 años.

Fabricio Díaz, de las filas del Liverpool de Uruguay, se estrenó en 2020 y al presente ya acumula 106 partidos profesionales, además de tener trabajos con la selección absoluta. El portal ‘CIES’ lo consideró en la lista de las diez promesas defensivas del mediocampo en el mundo durante el último curso.

Darío Osorio (Chile)

2022 inolvidable para el mediocampista de la Universidad de Chile. En la liga local apareció en 27 juegos, marcó 7 goles, un 71% de pases acertados y un promedio de 30 toques de balón por partido.

Darío Osorio despertó el interés de Eduardo Berizzo en la selección absoluta, donde ya compitió en tres amistosos. Es de los futbolistas seguidos en el fútbol inglés y es parte de la lista de ‘CIES’ de los 10 jugadores más prometedores en remates de larga distancia.

Darío Osorio ya debutó en la selección absoluta de Chile | Fuente: Instagram

Patrickson Delgado (Ecuador)

Único futbolista de la convocatoria ‘tricolor’ que actúa en Europa. Ha sido parte de diversas categorías a nivel selecciones, aunque no llegó a desempeñarse a nivel profesional en su país.

Patrickson Delgado dio el salto del Independiente Juniors al Ajax neerlandés, en el que va ganándose un espacio en el filial. Pivote que se caracteriza por su correcta ubicación y disparo de largo distancia. El ’10’ ecuatoriano.

Catriel Cabellos (Perú)

Nació en Buenos Aires, pero decidió representar a Perú por la nacionalidad de su padre y abuelos. No ha jugado aún a nivel profesional con Racing Club (su equipo en Argentina) a diferencia de otros futbolistas del seleccionado, pero durante la preparación de la Sub 20 se mostró en el campo como el líder ofensivo de la ‘bicolor’.

Catriel Cabellos ya es parte del plantel principal de Racing, donde en la reserva se erigió como una de las figuras. Mientras en la ‘Academia’ ha sido utilizado como extremo, con los diversos técnicos de la Selección Peruana fue mediocampista de primera línea, caracterizándose por el desdoblamiento en ataque. También actuó en la Sub 23 y ya entrenó con el cuadro absoluto bajo la mirada de Juan Reynoso.

Catriel Cabellos en acción durante un amistoso entre Perú y Chile | Fuente: Selección Peruana

Telasco Segovia (Venezuela)

Mediocampista de 19 años que fue elegido el mejor futbolista del Torneo Maurice Revello 2022, una de las competiciones juveniles a nivel selecciones de mayor nivel. Ahí, empujó a Venezuela hasta el segundo lugar.

Telasco Segovia ya forma parte de la Sampdoria de Italia, después de cuatro temporadas en el Deportivo Lara de su país. De momento se desempeña con el filial y, con la experiencia acumulada con la ‘vinotinto’, llegará a Colombia como uno de los jugadores a seguirle el rastro.

Jhon Jairo Velasco – Bolivia

Sin las cesiones de Leo Zabala y Miguel Terceros, la esperanza de Bolivia se centra en el lateral izquierdo Jhon Jairo Velasco, recientemente fichado por el Bolívar de su país.

Ya con 61 partidos a nivel profesional, Velasco dio el salto a un elenco grande que apunta a ser protagonista a nivel internacional. En lo que respecta en la selección, también es observado por Gustavo Costas en el conjunto absoluto de ‘La Verde’.

Telasco Segovia, mediocampista de Venezuela que juega en Sampdoria | Fuente: Instagram





