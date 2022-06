Selección Peruana Femenina | Fuente: FPF

Sin duda una de las mayores sorpresas en la convocatoria de la Selección Peruana Femenina de cara a la Copa América 2022 fue la ausencia de Adriana Lucar, delantera de Alianza Lima, dentro de la lista de jugadoras seleccionadas. El técnico del cuadro nacional, Conrad Flores, entrenador del cuadro nacional, fue consultado sobre esta decisión y las razones de su no llamado.

"Como técnico tengo claro que aquí, en el medio local, es de las mejores delanteras (Adriana Lúcar) que tenemos. Sería loco no querer contar con ella en la selección. He conversado con ella una vez que asumí como entrenador. En enero conversamos y me expuso sus temas", indicó Flores en diálogo El Comercio.

Asimismo, Flores agregó: "Yo le planteé el trabajo que se está haciendo ahora, le expliqué el proyecto y ella en ese momento pidió tener un poco de espacio y no ser convocada. Yo respeto esa decisión y no puedo hacer más".

Sobre la preparación de la Selección Femenina

En tanto a la preparación que vienen teniendo las jugadoras para la Copa América a jugarse entre el 8 y 30 de julio, Flores sostuvo: "Las chicas están con mucho entusiasmo, muy buena predisposición y actitud porque sienten que pueden ir a competir a la Copa América, que es lo que se quiere. De ahí se puede ganar, perder o empatar, hay muchos factores de por medio, pero el hecho de ir a jugarles de igual a igual a los rivales, es distinto. Siento que las chicas tienen esa actitud y se sienten con mucha confianza".