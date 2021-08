Gianluca Lapadula | Fuente: FPF

Este martes se dio a conocer que la Premier League presenta una postura de no ceder a los jugadores sudamericanos para la fecha triple de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y luego LaLiga secundó esta iniciativa y respaldó la autonomía de sus clubes para retener o no a sus futbolistas.

Al respecto, Francisco Rodríguez, periodista del diario Ideal de Granada, se refirió a las posturas de ambos torneos sobre la cesión de jugadores: "En España no hay ningún tipo de cuarentena para los provenientes de algún país. No es como Inglaterra, sino que los clubes de LaLiga simplemente no quieren perder a sus jugadores sudamericanos", indicó en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, también detalló que la posición de Granada, equipo donde milita Luis Abram, dependería de lo que decidan lios otros clubes de LaLiga: "Teniendo en cuenta lo que vienen haciendo los clubes españoles, creo que Granada va a esperar lo que hagan otros clubes grandes como Barcelona, Real Madrid o Sevilla. Granada tendría la baja de Abram (Perú) y de Machís (Venezuela)".

Por otro lado, Rodríguez afirmó que esta tendencia podría extenderse a otros campeonatos: "Parece que Francia e Italia también están valorando unirse a la postura de Inglaterra y España. La de Inglaterra está más sustentada por el tema de la cuarentena en su país, lo de España es decisión deportiva".

Posibles 'bajas' de la Selección Peruana:

En caso proceda la negativa de los clubes de la Premier League y LaLiga, la 'blanquirroja' no podría contar con Luis Abram y Renato Tapia. Sin embargo, en caso de extenderse a Francia e Italia, el panorama se complicaría al no poder contar con Miguel Trauco ni Gianluca Lapadula.

NUESTRO PODCAST

90% de pacientes en UCI no tenían ninguna vacuna

La Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (SOPEMI) advirtió que el 90% de las personas que llegan a UCI por coronavirus no habían recibido ninguna dosis de la vacuna contra la Covid-19. El Dr. Elmer Huerta nos brinda más detalles y explica por qué es tan importante ser vacunados.