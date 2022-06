Santiago Ormeño | Fuente: FPF

El último domingo la Selección Peruana venció por 1-0 a Nueva Zelanda con gol de Gianluca Lapadula en partido amistoso en Barcelona y uno de los asistentes al encuentro fue Francisco 'Paco' Palencia, ex futbolista y mundialista con la selección de México.

Por su parte, 'Paco' Palencia conversó con RPP Noticias sobre la actualidad de la 'blanquirroja' y, sobre todo, sobre el presente de Santiago Ormeño, delantero méxico-peruano que sumó minutos en el segundo tiempo del partido.

"Ayer estuve en el estadio viendo el partido de Perú. Conozco a Santiago hace muchos años, también estuvo en la Sub 20 de Pumas cuando yo dirigía. Cuando me enteré del partido me puse en contacto con él", indicó Palencia en diálogo con Fútbol Como Cancha.

Asimismo, Palencia agregó: "Creo que Gianluca Lapadula tiene más experiencia que Santiago. Los dos son jugadores muy aguerridos, pero creo que 'Santi' podría aportar con más goles pero no generan muchas oportunidades. Ayer tampoco le generaron el gol a Lapadula".

En este sentido, Palencia apuntó: "Creo que el mediocampo de Perú está bien, controlan muy bien los partidos pero creo que les falta crear ocasiones para sus delanteros. Santiago es muy rematador, Lapadula también y podrían tener más oportunidades de gol".

Por último, el ex mundialista mexicano habló de las características de Santiago Ormeño: "No es un delantero rápido, pero tiene gol. Es un jugador de área, sabe colocarse muy bien y se sabe mover. Quizá fuera del área le cuesta un poco más, pero es un goleador".