Gustavo Dulanto | Fuente: Sheriff Tiraspol

Sin duda uno de los futbolistas peruanos con mejor presente en el extranjero es Gustavo Dulanto, defensor central de Sheriff Tiraspol y que viene haciendo una buena campaña en Champions League como líder en su grupo.

Por su parte, Franco Navarro, exfutbolista y entrenador que dirigió a Dulanto en sus inicios se refirió al buen momento por el que está pasando el zaguero peruano: "Gustavo Dulanto se ha ganado un lugar en el Sheriff Tiraspol, ahora lo vemos jugar en la Champions League con mucho éxito con un equipo que muchos creían que no tenía ninguna chance", indicó en Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, fue consultado sobre si considera que Dulanto merece ser llamado a la Selección Peruana para la fecha doble de noviembre: "Todos los jugadores que tienen regularidad y pasan por buen momento merecen una oportunidad de selección, ahora depende del profesor Gareca. Si sigue en ese camino, seguramente alguna chance va a tener".

En tanto a la 'blanquirroja', que no pasa por su mejor momento, Franco Navarro fue enfático en que los siguientes tres puntos de local serán determinantes: "Si Perú no le gana a Bolivia aquí en Lima no hay posibilidad alguna de seguir pensando en Eliminatorias o de ir a Venezuela pensando en sumar".





