Gianluca Lapadula delantero de Benevento. | Fuente: AFP

Gianluca Lapadula (30 años) volvió a ser vinculado a la Selección Peruana tras la última información que indica que habría empezado los trámites para ontener su DNI peruano. Esta noticia hizo eco en la prensa chilena que informa que Ricardo Gareca convocará al delantero de Benevento de la Serie A para el choque ante Chile por las Eliminatorias Sudamericanas.

El portal CDF Premium resaltó que la Selección Peruana tendrá para el partido ante Chile a "un goleador italiano ante La Roja" en referencia al atacante italiano de madre peruana.

El medio señaló que Perú sufrirá la ausencia del lesionado Paolo Guererro y por ello Lapadula aparece como una gran opción. "El cuadro albirrojo no podrá contar con el goleador, lesionado del ligamento cruzado, pero inició las gestiones para contar con un viejo anhelo de Ricardo Gareca", apuntó.

Asimismo Encancha.cl destacó "el inicio los trámites de nacionalización del exjugador del AC Milan" a pocas semanas del compromiso de la tercera fecha de las Eliminatorias.

Hay que indicar, que el preparador físico de la bicolor Néstor Bonillo señaló que Lapadula "no es un jugador seleccionable y en la medida que no lo sea, nosotros no podemos poner energía en eso. No hemos tenido hasta ahora ningún tipo de contacto con el entorno del jugador”, dijo en entrevista con RPP Noticias.

Lapadula lleva dos anotaciones en las primeras cuatro fechas de la Serie A de la liga italiana. Ha militado en el Milan, Genoa, Lecce y Pescara.

Perú visitará a Chile el 13 de noviembre a partir de las 6 de la tarde (hora peruana), en el Estadio Nacional de Santiago.