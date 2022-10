Jaime Serna es nuevo técnico de la Selección Peruana Sub 20 | Fuente: Cruz Azul / Composición

Cambio en la Videna. Tras concretarse la salida de Gustavo Roverano del cargo de entrenador de la Selección Peruana Sub 20, ya se tiene al nuevo responsable del puesto. RPP Noticias pudo conocer que Jaime Serna será el técnico de la ‘bicolor’ en la respectiva categoría.

Jaime Serna, de nacionalidad peruana, es uno de los asistentes del comando técnico de Juan Reynoso en la categoría absoluta de la Selección Peruana. Ha sido parte de su grupo de trabajo en su experiencia en el fútbol mexicano, en los clubes Puebla y Cruz Azul.





Después de concluir la etapa de Gustavo Roverano al mando de la Sub 20, uno de los nombres que se deslizaba para llegar al banquillo era el de Flavio Maestri, quien había dirigido al elenco Sub 23 en un amistoso con Chile en agosto pasado. No obstante, la decisión en Videna apuntó hacia Serna.





Jaime Serna, nuevo técnico de Perú Sub 20

Jaime Serna es asistente de Juan Reynoso en la Selección Peruana | Fuente: Selección Peruana

La Selección Peruana Sub 20 tendrá pronto acción ya con Jaime Serna en el banquillo. El entrenador estará al frente en los amistosos programados con Unión Comercio, para los domingos 23 y 30 de octubre en Tarapoto.

El comando técnico de Serna en esta categoría de Perú estará integrado por Carlos Fernández (asistente técnico), Edder Benites (preparador físico) y los preparadores de arqueros Javier Cano y Oscar Gambetta.

Cabe apuntar que Benites y Gambetta, junto a Jaime Serna, integran el comando técnico de Juan Reynoso en la Selección Peruana a nivel absoluto.

Jaime Serna trabajó con Juan Reynoso en el Cruz Azul de México | Fuente: Cruz Azul

¿Jaime Serna dirigirá a Perú en el Sudamericano Sub 20?

La Selección Peruana Sub 20 tiene como principal reto afrontar el Sudamericano de la categoría, a desarrollarse en Colombia desde el 19 de enero del 2023.

Con tres meses exactos por delante, el tiempo de preparación es menor y aún así no está definido que Jaime Serna afronte dicho certamen como entrenador del seleccionado. Dada la cercanía de la competición, existe una alta probabilidad que el hombre de confianza de Juan Reynoso se mantenga como responsable del equipo, aunque la certeza actual es que dirigirá los partidos amistosos contra Unión Comercio.

El Sudamericano Sub 20 ofrece cuatro plazas para el Mundial de la categoría que se disputará en Indonesia entre mayo y junio del 2023. Hasta la fecha, la Selección Peruana nunca consiguió clasificarse para el certamen.





