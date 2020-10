Julio Bascuñán con Neymar y Carlos Zambrano. | Fuente: AFP

Javier Castrilli, exárbitro argentino, analizó el penal que sancionó el chileno Julio Bascuñán tras una jugada entre el astro Neymar y el defensa Carlos Zambrano en el Perú vs. Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas.

En su opinión, Zambrano llega a infraccionar a Neymar, que fue una de las polémicas más importantes en la derrota de la Selección Peruana en el Estadio Nacional.

“Lo que puedo decir es que a través de las imágenes, no alcanzo a ver la infracción de Carlos Zambrano a Neymar. No existe correspondencia en lo que dice con lo que se observa. Él ve un punto de contacto en donde él cree afirmar que existe una infracción que no está. No alcanza a percibir que exista el punto de contacto", señaló.

Además, Castrilli responsabilizó a Piero Maza, encargado del VAR, de profundizar el "error" de Bascuñán. "En lugar de salvarlo a Bascuñán de un error, terminó profundizando él mismo y desembocando todo en este descalabro", agregó en entrevista con UCI Deportes.



Finalmente, se refirió al reclamo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a la Conmebol por el controvertido arbitraje. “Como posibilidad de solicitud, obviamente que siempre los resultados causan polémica. Así que la Federación Peruana de Fútbol debe defender los intereses, lo que sea mejor para la selección, no pueden permitir que pasen estas cosas”, culminó.

Perú, que lleva un solo punto en las Eliminatorias Sudamericanas, jugará contra Chile de visitante y Argentina de local, el 12 y 17 de noviembre, respectivamente.