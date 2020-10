Jefferson Farfán sumó 116 minutos en esta primera fecha doble rumbo a Qatar. | Fuente: AFP

Ante Paraguay, Jefferson Farfán tuvo minutos. Frente a Brasil, sin embargo, fue titular y jugó hasta el pitazo final. Sin embargo, previo a la fecha doble de la Selección Peruana, el delantero fue duda por un entrenamiento diferenciado, respecto al resto de sus compañeros.

Este jueves, en diálogo con Movistar Deportes, Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, aclaró cuál es la real situación física del jugador peruano que, hasta el momento, no tiene club.

"Jefferson tuvo un problema menor en la rodilla operada. El cartílago, (en la operación), lo sacan, lo trabajan y lo vuelven a poner. Allí hubo un problema que a mí no me compete porque no soy médico. Posiblemente, después de estos dos partidos (vs. Chile y Argentina, en noviembre), vuelva a hacerse revisar. Él lo que quería es jugar los cuatro partidos: los dos que pasaron y los que vienen", dijo.

"Por eso veían en unas prácticas a Jefferson Farfán y en otras no. Era concertado (entre cuerpo técnico y jugador) para que pueda estar de la mejor manera con Brasil", finalizó.