Jefferson Farfán escribió este emotivo mensaje en el día de su cumpleaños. | Fuente: AFP

Este lunes Jefferson Farfán, delantero de la Selección Peruana, cumple 36 años y decidió publicar un emotivo mensaje al respecto hablando de su carrera profesional y lo que le significa pasar esta fecha estando en Perú, algo que no ocurría hace 17 años.

"Hoy cumplo un año más de vida, un año más de experiencias, de momentos, de altas y baja, de vivir una vida plena y feliz", escribió el ex delantero de Lokomotiv en su cuenta oficial de Instagram y acompañó el mensaje de un video junto a sus familiares celebrando en su casa.

"En este día tan especial, después de tantos años jugando en el extranjero, aprecio y doy gracias a Dios de tener la oportunidad de pasar mi cumpleaños finalmente en el Perú con mi familia, al lado de los míos, es una experiencia qu no tenía desde hace 17 años y me siento bendecido", agregó el ex futbolista de Alianza Lima.

Finalmente, escribió: "Estos momentos son los que me recuerdan que todos los sacrificios que uno hace realmente valen la pena. Bendiciones a todos y gracias miles por todas sus muestras de cariño".

Como se recuerda, Jefferson Farfán actualmente se encuentra sin equipo y viene entrenando en la Videna, fue convocado por Ricardo Gareca para la primera fecha doble de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y se espera que también esté dentro de la nómina para enfrentar a Chile y Argentina en la segunda fecha.