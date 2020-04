Jefferson Farfán tuvo como compañero a George Forsyth en Alianza Lima. | Fuente: Instagram - Andina.

El delantero de la Selección Peruana, Jefferson Farfán, contó una divertida anécdota con el alcalde de La Victoria George Forsyth, quien fue su compañero en Alianza Lima antes que juegue en el fútbol europeo.



En una videollamada con Paolo Guerrero en Instagram, Farfán afirmó que cuando jugaba en el Schalke 04 de la Bundesliga recibió la visita de George Forsyth en su casa de La Molina. "Forsyth me cagó una vez. Me cagó mi compadre, el loco. Una vez puso su marca de ropa y yo estaba en La Molina. Fue a mi casa y se llevó dos maletas de ropa para sacar sus modelos", señaló en tono de broma.

La 'Foquita', que no paró de sonreir en la conversación con Guerrero, subrayó que Forsyth "hasta ahora" no le devuelve su ropa. "Yo le dije, ya loco, me lo mandas cuando pueda, hasta ahora. Sí el alcalde, ese mismo", declaró Farfán que desató las risas del atacante del Inter de Porto Alegre.

Farfán se encuentra en su casa en Rusia cumpliendo su confinamiento debido a la pandemia de coronavirus. De momento, se encuentra a la expectativa que se reanude el fútbol ruso.