Jorge Fossati se tiene confianza con la Selección Peruana: "Seguimos dando pasos firmes y hacia adelante"

Jorge Fossati se mostró satisfecho con la victoria por 1-0 de la Selección Peruana ante El Salvador en un encuentro amistoso internacional previo a la Copa América 2024.

El técnico Jorge Fossati, quien va rumbo a los cinco partidos con Perú, reconoció el progreso ofensivo de su elenco y destacó la paciencia de sus dirigidos.

"Seguimos dando pasos firmes y hacia adelante. Creo que hoy se ha mejorado bastante en cuanto al juego ofensivo que tuvo un poco de déficit en el partido anterior", declaró Fossati en conferencia de prensa.

Jorge Fossati habla de lo que fue el triunfo de Perú

Fossati se prepara para debutar en la Copa América con la Selección Peruana | Fuente: RPP

No subestima a nadie

Fossati se mostró optimista de cara a su debut en la Copa América y dijo que no subestimó al equipo al que enfrentó como último partido amistoso previo a la Copa América.

"Alguien puede decir que no era un rival que no tuviera los quilates del anterior. Como yo no subestimo a nadie, lo que analizo como partido es que generalmente vimos a una defensa o a un equipo entero defendiendo", sentenció.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

NUESTROS PODCAST

¿Qué significa la aprobación de un medicamento para Alzheimer?

El doctor Elmer Huerta nos explica qué significa la aprobación de un medicamento para Alzheimer.