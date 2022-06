Oblitas respecto a la caída de Perú en el repechaje: "Es falso que no se prepararon los penales" | Fuente: EFE | Fotógrafo: Noushad Thekkayil

Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, habló en conferencia de prensa respecto al futuro de Ricardo Gareca como entrenador de la Selección Peruana tras no obtener su clasificación al Mundial Qatar 2022.

La Selección Peruana perdió ante Australia por la vía de los penales, en una tanda donde Luis Advíncula y Alex Valera no pudieron convertir. Sobre la definición del repechaje, Juan Carlos Oblitas insistió que el comando técnico de Ricardo Gareca sí contempló los remates desde los once metros.

"Los penales no los vi. Vi todo partido, como nunca, en la tribuna. Los 90' más los suplementarios, pero los penales no los vi. Sí he escuchado y leído que no se prepararon los penales. Eso es falso, es mentira. Lo dicen por ignorancia o por malicia. El último día de entrenamiento, con Costa Rica esperando porque entrenaba en el mismo campo, se practicaron los penales”, mencionó el director deportivo.

“Los penales están establecidos o preestablecidos. Lógicamente tiene que haber cambios porque Cueva y Carrillo no estaban. Todo estaba preparado. Hacen ver que no había planificación, cuando es lo que más hace Ricardo", añadió en referencia a los futbolistas que finalmente remataron para Perú en la tanda de penales.

🎙 Juan Carlos Oblitas: "Esto es fútbol y cuando debimos hacer el mejor partido no lo hicimos". #UnidosSomosMásFuertes#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/PdzmqqhXHb — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) June 17, 2022

Juan Carlos Oblitas expresó que la Selección Peruana no realizó su mejor partido contra Australia en el repechaje de Qatar 2022. Los de Ricardo Gareca empataron sin goles con los ‘socceroos’ en 120 minutos de juego, cayendo por la vía de los penales.

"Acá también se han cuidado pequeños detalles, quizá algunas cositas se nos escaparon, pero es normal eso. El partido en sí no fue bueno. Eso nos llevó a lotería de los penales y ya todos sabemos lo que sucedió", remarcó.





