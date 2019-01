Selección Peruana | Fuente: Selección Peruana - FPF

Perú será sede de cuatro eventos deportivos este año: el Sudamericano Sub 17, los Panamericanos, los Parapanamericanos, el Mundial Sub 17 y la final única de la Copa Sudamericana. El más próximo es el primero, que se llevará a cabo en marzo.

Sin embargo, aún no se sabe dónde se jugará. La remodelación de los estadios para los Panamericanos y el Mundial hace que algunos no lleguen al torneo. Al respecto, Juan Matute, secretario general de la FPF, habló para RPP.

"¿Los preparativos para el Sudamericano? Todo es un reto. Nuestra infraestructura tiene que hacer un salto de calidad. Estamos viendo qué plazas podemos usar en el plazo inmediato y esperamos recibir una visita técnica en los próximos días. Parte de la infraestructura que hubiéramos podido usar va a estar en refacción, pero estamos en ello", dijo.

"No puedo todavía aterrizar lugares precisos, no estamos rindiéndonos. Vamos a ver con la visita técnica que, con los espacios que tenemos en algunas ciudades del Perú, y no descartando Lima como sede única, podemos lograr un Sudamericano exitoso. Pero hay que ofrecer infraestructura posible y que sea aprobada. Ellos tienen última palabra", agregó.

Sobre el hecho de que alguno de los dos torneos cambie de país anfitrión, dijo lo siguiente: "Yo no diría que corran riesgo. Son torneos que se van a realizar. En el Perú, yo trabajo 24 horas para que así sea. De hecho el Mundial, no hay ninguna duda. Y, el sudamericano, haremos todo nuestro esfuerzo hasta el final, lo importante es que se realicen y se realicen bien".

Juan Matute confirmó que las sedes para el Sudamericano se conocerán en febrero, y que el centro de entrenamiento de selecciones de Chosica podría estar apto ya en junio tanto para la bicolor como para, más adelante, realizar las prácticas del Mundial Sub 17.