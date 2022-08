Juan Reynoso fue capitán de la Selección Peruana como jugador y ahora es el entrenador tras la salida de Ricardo Gareca. | Fuente: Selección Peruana

La presencia de un psicólogo o especialista en 'coaching' no está asegurada en la nueva era de la Selección Peruana. Juan Reynoso señaló este miércoles que evaluará la presencia del mencionado profesional cuando converse con los jugadores que tomará en cuenta en sus primeras convocatorias.

"Estamos en eso (ver si contratan psicólogo), viendo cómo se sienten los muchachos. Es lo que se estila en el fútbol moderno. Psicólogo o coach, hay jugadores que se sienten cómodos con a y b. Va por ahí la comunicación con jugadores, cosas que han funcionado y cosas que no. Necesitamos optimizar tiempos y herramientas", señaló el exentrenador del Cruz Azul de México.

Recordemos que Marcelo Márquez y Giacomo Scerpella se desempeñaron como psicólogos en la Selección Peruana bajo la batuta de Ricardo Gareca.

Juan Reynoso hablará con seleccionados

"Con los que juegan en el torneo local, pero más que individualizar con quién hablo y con quién no, lo que me interesa es que, con los que me toque hablar, retroalimentar, cosas con las que estén cómodos y que les gustaría mejorar. Más va la conversación por ese tenor, porque a muchos los conozco. Retroalimentar para que, cuando esté todo el grupo, no haya periodo de conocimiento mutuo. Queremos ganar tiempo. Lo que menos tenemos es tiempo, sobre todo con los que están afuera", mencionó sobre el encuentro con los seleccionados que militan en la Liga MX y la MLS.





Juan Reynoso fue presentado como DT de Perú: "No creo en el borrón y cuenta nueva, hay mucho por mantener". | Fuente: Selección Peruana

Juan Reynoso reveló a cuántos jugadores convocará en México



Juan Reynoso se encuentra en México, pero ya trabaja de cara al amistoso justamente ante el combinado azteca, que marcará su primer partido como entrenador en la Selección Peruana. En entrevista con RPP Noticias, dio a conocer el número de convocados para el compromiso que se llevará a cabo el 24 de setiembre próximo, en el Rose Bowl de Los Ángeles.

"Va a ser una convocatoria promedio, ni más de 30 ni menos de 25. La intención es que sean dos partidos y que en esos dos partidos pueda jugar la mayoría para verlos en competencia", declaró.

"Más que individualizar con quién hablo y con quién no, me gustaría retroalimentar. Más va la conversación por ese tenor, porque a muchos los conozco. Retroalimentar para que cuando esté todo el grupo no haya periodo de conocernos. Queremos ganar tiempo", agregó.





NUESTROS PODCASTS

Se descubre nuevo método para mantener con vida los órganos y puedan ser trasplantados

Experimento en cerdos logra restablecer función de órganos una hora después de muertos. El doctor Elmer Huerta nos explica más detalles sobre este último experimento.