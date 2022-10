Gianluca Lapadula es el '9' de la Selección Peruana. Lleva 8 goles y 3 asistencias. | Fuente: AFP

Juan Reynoso, entrenador de la Selección Peruana, señaló que es una leyenda urbana que las selecciones desde las categorías menores están obligadas a jugar el mismo estilo. Destacó, además, la labor del mexicano Sergio Fentanes como metodólogo en su cuerpo técnico.

"Siempre ha habido esa leyenda urbana que todas las selecciones tienen que jugar igual y hoy en la metodología queremos que todas las selecciones interpreten el juego igual, que sepan que las distintas facetas del juego deben decidir todos de la misma decisión, sea que jueguen con línea de cuatro y de tres, con tres o dos delanteros", señaló Reynoso en entrevista con el programa Futbol como Cancha.

"Los que nos interesa es uniformar los criterios bajo una metodología y cuando la Sub 17 pase a la Sub 20, no esté escuchando cosas que no escuchó en la categoría inferior y cuando vaya a la superior diga que esto ya lo hicimos y que ya esté ambientado al manejo de la nutrición, a las cargas físicas, al manejor personal y al gym eso es esencia de lo que pretendemos con Sergio que sea anexo de todas las categorías", agregó.

Ayuda a la Sub 20

"Esta semana en mi regreso hay una conversación pendiente con Agustín (Lozano), con Juan Carlos (Oblitas), con (Ernesto) Arakaki porque ya tenían pauteada una semana de trabajo en Tarapoto , también tenían el viaje de la sub 17 a Argentina, por eso queda muy descompensado el trabajo en la Sub 20, y por eso nos pidieron la posibilidad de colaborar con Jaime y Óscar Gambetta. De poder fortalecer el cuerpo técnico", señaló Reynoso en relación a la Sub 20.





Juan Reynoso reemplazó a Ricardo Gareca, que acabó su contrato. | Fuente: Selección Peruana

Juan Reynoso sobre jugar partidos de Eliminatorias en provincia

Juan Máximo Reynoso, actual entrenador de la Selección Peruana, conversó en exclusiva con RPP Noticias y, más allá de hablar de lo que viene siendo su trabajo al mando de la 'blanquirroja', también se refirió a la posibilidad de que el conjunto nacional haga de local en ciudades de provincia para las siguientes Eliminatorias.

"Jugar en provincia está complejo en el corto plazo. Sé que en el Estadio Nacional van a remover la cancha, van a mejorarla y seguro será difícil jugar ahí no solo hasta marzo, sino quizá hasta mitad de año. Pero los peruanos resolvemos los problemas sobre la marcha y Dios quiera que antes de fin de año ya tengamos claro dónde vamos a jugar", indicó Reynoso en diálogo con RPP Noticias.