Juan Reynoso reveló la importancia de su gira por Europa y Arabia Saudita

Juan Reynoso ya trabaja pensando a los amistosos que la Selección Peruana afrontará ante Japón y Corea del Sur, los cuales se efectuarán en junio en Asia, los cuales servirán de preparación para el arranque de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Asimismo, el DT Reynoso se encuentra en contacto con los medios peruanos. De esta manera, dio a conocer sobre la importancia de la gira en Europa y Arabia Saudita que realizó junto a parte de su comando técnico.

El seleccionador, de 53 años, dejó en claro que este método de trabajo no "es una moda", porque no solo consiste en el contacto con el jugador, sino también es estrechar la relación con los comandos técnicos de los diferentes clubes en donde juega los internacionales peruanos.

"No, no es una moda. No solo vamos a ver al jugador, sino también hablamos con el comando técnico, con los médicos y con los directivos del coub donde juega. Ya los conozco y tenemos una relación como para llamarlos 15 días antes de la convocatoria y averiguar en qué nivel están", señaló a Todo Sport.

Así es, para ver que carga le ha dado en los últimos días y cuando llegue a la Selección no sobre cargarlo de trabajo cuando llegue. Cada cuerpo técnico de trabajo tiene su metodología de trabajo. Hasta propiciarnos ir a cenar con elos para ir a ver su entorno y cómo se mueve en el día a día", agregó.

Fixture de Perú en Eliminatorias

Estos son los partidos que jugará la Selección Peruana este año, por Eliminatorias.

SETIEMBRE

Fecha 1: Paraguay vs. Perú

Fecha 2: Perú vs. Brasil

OCTUBRE

Fecha 3: Chile vs. Perú

Fecha 4: Perú vs. Argentina

NOVIEMBRE

Fecha 5: Bolivia vs. Perú

Fecha 6: Perú vs. Venezuela

