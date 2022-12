Gianluca Lapadula lleva 6 goles con Cagliari en la Serie B de Italia. | Fuente: Cagliari

Juan Reynoso, entrenador de la Selección Peruana, se pronunció este lunes en conferencia de prensa. Entre los temas que tocó se refirió a la ausencia de Gianluca Lapadula en los amistosos que la bicolor sostuvo ante Paraguay y Bolivia, desarrollado en noviembre pasado.

El estratega nacional de 52 años dio a conocer que se comunica constantemente con Lapadula, quien le prometió que haría goles en Cagliari para que el club italiano lo libere en las próximas convocatorias.

"Con Gianluca hablamos más de lo que ustedes piensan. Se quedó con ganas de venir a colaborar. Mitad en broma, mitad en serio, me decía 'Profe, voy a hacer goles todas las semanas para que el equipo mejore y me den autorización para poder viajar'. La verdad, no ha parado de hacer goles desde aquel momento", señaló.

Cabe indicar que 'Lapagol' atraviesa un buen momento en el Cagliari, club donde lleva seis goles en la Serie B de Italia.

Juan Reynoso y su balance inicial

"Cinco meses de gestión, nos ha permitido tener un panorama claro de la Liga, del día con día, tener conocimiento recíproco de jugador a técnico y de técnico a jugador. Esa parte nos deja tranquilos porque se ha podido unificar el idea que es rendimiento-resultado. Tenemos muchas ideas para plasmar en la liga local. Ojalá tengamos el apoyo de los clubes", señaló Reynoso respecto al arranque de su etapa en la Selección Peruana.





🎙 Juan Reynoso: “Volver a Arequipa fue lindo, pero damos cierta ventaja si no tenemos muchos jugadores adaptados a la altura. Para jugar ahí, necesitamos un universo mayor de jugadores adaptados. Hoy en día, Selección se hizo fuerte en Lima”. #ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/kzaLNC6uLT — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) December 12, 2022





