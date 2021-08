Juan Reynoso | Fuente: Liga MX

El último miércoles se disputó el Juego de las Estrellas entre figuras de la MLS y la Liga MX. Por su parte, Juan Reynoso, entrenador elegido para dirigir a los representantes del torneo mexicano, se refirió a esta importante oportunidad.

"Me enteré hace cinco o seis semanas, me sentí halagado por esta oportunidad. En Perú no se dimensiona mucho lo que hoy estamos viviendo aquí con los demás muchachos peruanos", sostuvo Reynoso en diálogo con Ovación.

Por otro lado, el ex entrenador de Puebla también se refirió a la 'blanquirroja': "La Selección Peruana tuvo un gran rendimiento en la Copa América, sin desmerecer a nadie, Yotún tuvo un gran torneo también. Ahora viene una nueva fecha de Eliminatorias y esperemos que lleguen buenos resultados".

En tal sentido, fue consultado sobre la ausencia de Santiago Ormeño en la lista de convocados: "Ormeño se va lesionado a las vacaciones y empezar de nuevo, cuesta. Él no va a la Selección en la mejor expresión y fue muy notorio. Se piensa que los jugadores son robots y no es así. Él puede dar mucho más y creo que tendrá su revancha. El universo ha crecido".

Ausencia de Pedro Aquino en Copa América y Eliminatorias:

Juan Reynoso también se refirió a Pedro Aquino, quien no fue tomado en cuenta por Ricardo Gareca: "Aquino es un muchacho que sigue siendo humilde, tuve la suerte de hacerlo debutar a los 15 años, y sigue siendo el mismo chico que vivía en la concentración de Cristal. Seguro tiene una conversación pendiente con Ricardo Gareca, él lo admira y respeta mucho".

"Los malos entendidos se arreglan con comunicación. Jugar en América es muy difícil y él lo hace con gran categoría, se ha ganado un respeto por sus compañeros y sus propios rivales. Son cosas que uno de afuera lo ve y que me da mucho gusto porque algo aportamos para ese momento", agregó Reynoso.

NUESTROS PODCAST

90% de pacientes en UCI no tenían ninguna vacuna

La Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (SOPEMI) advirtió que el 90% de las personas que llegan a UCI por coronavirus no habían recibido ninguna dosis de la vacuna contra la Covid-19. El Dr. Elmer Huerta nos brinda más detalles y explica por qué es tan importante ser vacunados.