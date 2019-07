André Carrillo y Ricardo Gareca | Fuente: EFE

André Carrillo renovó contrato con Al Hilal de Arabia Saudita por las próximas cuatro temporadas. El delantero está feliz, pero su decisión no cayó nada bien en la interna de la Selección Peruana. Ricardo Gareca no pudo ocultar su reacción ante la noticia del futuro del seleccionado nacional.

“Lo habíamos hablado, me dijo que existía esa posibilidad (continuar cuatro años más en Arabia). Se le pidió a él y al representante, por la Selección, que se tomen mejores decisiones. Pensamos que André es un jugador para las mejores ligas”, indicó Ricardo Gareca en entrevista con radio Capital.

No es la primera vez que el técnico de la Selección Peruana muestra su molestia sobre la permanencia de André Carrillo en Arabia Saudita. Tras el Mundial de Rusia 2018, el 'Tigre' también se refirió al tema.

“Tuve la oportunidad de ir a verlo a Arabia y me di cuenta que hay buenos jugadores, estadios, pudimos comprobar la exigencia. Si me preguntan qué me hubiera gustado es que esté más cerca o algo mejor, por un tema de logística y viajes. Hubiéramos optado por algo mejor, por todo lo importante que se le viene a la Selección.", acotó Gareca.



Aunque para el DT, la última palabra siempre la tendrá el jugador. "Lo más importante es que esté convencido y esté bien, después la resolución la tomaremos nosotros", finalizó