Desde el difícil momento de la 'bicolor' hasta las declaraciones de Gareca: lo que dejó la conferencia de Juan Carlos Oblitas

Audios:

25 Oct 2023 - 01:23 Juan Carlos Oblitas sobre su ausencia en los últimos partidos de la Selección Peruana: "Yo no he estado en el estadio de Santiago ni en el Nacional porque estuve enfermo. Estuve bastante mal y estuve aislado. Quizá eso hizo crecer las suspicacias de por qué no he estado al lado del equipo, simplemente fue por eso". Escuchar 01:23

25 Oct 2023 - 02:34 Sobre el difícil momento de la Selección Peruana: "No podemos seguir echando gasolina en un momento crucial como este. Mi presencia es para bajar el tono de que esto llegue a buen puerto y para tratar de que solo hablemos de la selección, no de otros temas. Dejar de lado los personalismos y ponernos detras de la selección, esté quien esté". Escuchar 02:34

25 Oct 2023 - 03:59 "No podemos estar contentos con lo que hemos visto de la selección en estos cuatro partidos (...) No llegamos al rendimiento óptimo que quiere el técnico y cuando suceden estas cosas deben haber correctivos". Escuchar 03:59

25 Oct 2023 - 01:44 "Esa empatía que la selección había logrado con la gente no la podemos perder. Tenemos que ser conscientes que el fútbol en los últimos años ha sido una de las pocas cosas que han hecho que el pueblo peruano se junte en un determinado momento y eso no quiero que se pierda". Escuchar 01:44

25 Oct 2023 - 02:07 "Ya se dijeron muchas cosas, ahora es momento de apoyar a la selección. No perdamos lo que se ganó todo estos últimos años". Escuchar 02:07

25 Oct 2023 - 01:36 "Con Agustín Lozano hemos quedado que luego de los partidos de noviembre, sea cual fuese el resultado, nos vamos a sentar con Juan Reynoso para hacer un informe de todo lo que ha pasado hasta ese momento" Escuchar 01:36

25 Oct 2023 - 01:58 "Lo que más me preocupa de todo lo que está pasando es la conexión con la gente. Quiero que la gente no pierda la fe en esta selección". Escuchar 01:58

25 Oct 2023 - 01:58 Juan Carlos Oblitas sobre las declaraciones de Ricardo Gareca: "Lo que declaró en esa conferencia privada es algo que siempre lo ha dicho él, no me causó sorpresa. Lo que sí creo es que fueron dichas en un momento inoportuno, por la cercanía del partido que habíamos tenido con Argentina y por las declaraciones de Juan". Escuchar 01:58

25 Oct 2023 - 03:10 Sobre el enojo de Paolo Guerrero por las críticas a su rendimiento y el de la 'bicolor': "La reacción de Paolo creo que fue un exabrupto en ese momento, no he podido conversar con él. Seguramente cuando regrese podré charlar con él. Acá durante mucho tiempo se logró un respeto entre la prensa y los jugadores, eso es lo que no quiero que se pierda". Escuchar 03:10

25 Oct 2023 - 06:06 Sobre la capacidad de los jugadores de la Liga 1: "Todos sabemos que nuestra liga no es de las mejores, no podemos tapar el sol con un dedo. Yo me preguntaría qué hemos hecho nosotros para mejorar la liga (...) Todos somos parte de esta problemática y me siento frustado por esto". Escuchar 06:06

25 Oct 2023 - 02:39 Sobre Juan Reynoso: "Si estoy acá es para respaldar al técnico de la selección que es Juan Reynoso (...) Mientras Juan esté acá, le doy todo mi apoyo". Escuchar 02:39

25 Oct 2023 - 02:38 "Juan es un chico inteligente, entiende perfectamente cuando se equivoca (...) Lo que debe pasar en este momento es equivocarnos menos (...) Creo que este es el momento en el que nos va a demostrar que si tiene que cambiar, va a cambiar". Escuchar 02:38