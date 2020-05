Claudio Pizarro. | Fuente: EFE

El arquero de Alianza Lima, Leao Butrón, recordó los momentos que alternó en la Selección Peruana dirigida por Ricardo Gareca. Señaló que tanto él y Claudio Pizarro pudieron ser convocados al Mundial de Rusia 2018.

“Yo sentí que en esta Selección Peruana liderada por Ricardo Gareca, todos los jugadores se sentían importantes. Yo sí considero que Claudio Pizarro y yo hubiésemos podido ir al Mundial de Rusia 2018”, comentó a Direc TV.



Las declaraciones de Butrón llegaron luego de la conversación de Claudio Pizarro con el estadista español Mister Chip, en el cual el 'Bombardero' no entendía el motivo de su no convocatoria a la cita mundialista.

“Siempre lo veía a Ricardo Gareca como un entrenador muy pensante, analítico, y me sorprendió eso (no ser considerado). Yo creo que sí hubiera sido favorable que me lleve y me hubiera podido utilizar en situaciones. Me sorprendió mucho esa decisión que tomó, porque pensé que habían analizado un poco más a los rivales y la situación”, explicó Pizarro.

Pizarro y Butrón no formaron parte de los 23 jugadores convocados por el 'Tigre' Gareca en el regreso de la Selección Peruana a un Mundial después de 36 años.