Selección Peruana

Luis Abram | Fuente: FPF

En los últimos días se ha acercado el nombre de Luis Abram a Cruz Azul, equipo de la Liga MX que se perfila a ser su próximo destino tras su paso por Granada de España y todo hace indicar que en los próximos días se cerraría la negociación.

Por su parte, Antonio García Pye, Gerente de Selecciones de la Federación Peruana de Fútbol, reveló en una reciente entrevista que Luis Abram será el último en llegar ya que no hará un viaje, sino dos previo a unirse a los entrenamientos con la 'blanquirroja'.

"Hace un rato hablé con él. Luis Abram venía inicialmente desde Granada, pero va a pasar por México y lo vamos a traer desde allá el 24 de enero", indicó García Pye en diálogo con FPF Play.

Entre risas, García Pye agregó: "Creo que tiene una amiga ahí, no sé. No, en realidad va por temas de trabajo. Los detalles no los conozco así que él mismo se encargará de informarlo cuando venga".

Como se recuerda, en estos días irán llegando todos los jugadores convocados por Ricardo Gareca para los duelos ante Colombia y Ecuador por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Hasta el momento, Luis Advíncula y Carlos Zambrano ya se encuentran en Lima.