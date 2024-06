Luis Advíncula confesó que trabajó con psicólogos y coaches: "El manejo de la presión es complicado"

Luis Advíncula está listo para la Copa América 2024. El lateral de la Selección Peruana llegará a la competencia mentalmente fortalecido luego de confesar que trabajó con psicólogos y coaches para superar la presión de jugar en Boca Junior. Además, la ayuda profesional -dijo- le ha servido para canalizar su fuerte temperamento y para superar un hecho que lo golpeó muy fuerte: la eliminación del Mundial de Qatar.

"El manejo de la presión es complicado. Con los años uno va aprendiendo, he trabajado con psicólogos y con coaches para tratar de canalizar mejor lo que es la presión en Boca. No te puedes relajar un segundo, porque si lo hacés tienes un compañero que espera para entrar", dijo en una entrevista con el diario Olé.

El jugador de la ‘Bicolor’ afirmó que le costó mucho superar la eliminación de la Selección Peruana del Mundial de Qatar. "Me pegó durísimo. En ese momento no había trabajado con los coachees. Soy bastante pasional y trato de no demostrar mi sentimiento. La asesoría en el fútbol es muy importante", apuntó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

El ‘Rayo’ declaró que llega a la Copa América 2024 en un buen momento de su carrera y que está disfrutando mucho su nueva convocatoria a la Selección Peruana: "Estoy disfrutando tanto con la Selección como con mi equipo. Sé que estoy pasando a ser un jugador bastante maduro y ya estoy en una etapa de disfrutar más y renegar menos".

Con 34 años, Luis Advíncula ya se está preparando mentalmente para el día de su retiro. "Cuando llegue el momento no quiero que me pegue tan fuerte", finalizó.

¿Cuáles son los horarios de los partidos de la Selección Peruana en la Copa América 2024?

Viernes 21 de junio

Perú vs. Chile - 7:00 p.m.

Grupo A | AT&T Stadium (Arlington, TX)

Martes 25 de junio

Perú vs. Canadá - 5:00 p.m.

Grupo A | Children's Mercy Park (Kansas City, KS)

Sábado 29 de junio

Argentina vs. Perú - 7:00 p.m.

Grupo A | Hard Rock Stadium (Miami, FL)