Nuevos aires corren por la Selección Peruana. El entrenador Juan Reynoso trabaja con miras a su debut con el buzo de la bicolor, ya que viajó a Argentina para presenciar el partido entre Boca Juniors versus Defensa y Justicia, duelo donde observó el desempeño de Luis Advíncula.

Reynoso también podría reunirse en Buenos Aires con Ricardo Gareca, quien le daría detalles sobre su experiencia como entrenador de la Selección Peruana en los últimos 7 años.

Además uno de los temas pendientes de la Selección Peruana es definir quién será el psicólogo en la era de Juan Reynoso. RPP Noticias pudo conocer que Marcelo Márquez es la principal opción para asumir el mencionado cargo.

Márquez cuenta con la aprobación de Reynoso, que respeta la labor que realizó el psicólogo argentino que se encargó de convencer a los jugadores nacionales de sus capacidades durante las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018.

Recordemos que Márquez renunció en enero del 2019. Su llegada a la bicolor fue por pedido de Gareca, con quien trabajó también en tierras argentinas.

Juan Reynoso sobre el psicólogo

"Estamos en eso (ver si contratan psicólogo), viendo cómo se sienten los muchachos. Es lo que se estila en el fútbol moderno. Psicólogo o coach, hay jugadores que se sienten cómodos con a y b. Va por ahí la comunicación con jugadores, cosas que han funcionado y cosas que no. Necesitamos optimizar tiempos y herramientas", señaló el exentrenador del Cruz Azul de México sobre la posible contratación de un psicológo para su comando técnico.





Juan Reynoso reitera su gusto por Raúl Ruidíaz

Juan Reynoso continúa dando entrevistas en las cuales toca diversos temas de la bicolor, entre ellos la inminente vuelta de Raúl Ruidíaz de Seattle Sounders.

Reynoso ya dirigió a Ruidíaz en el Melgar, por ello conoce muy bien sus cualidades. "A mí me gusta mucho y no es un secreto. Raúl (Ruidíaz) es de esos delanteros que no lo quieres marcar, porque pareciera que no están en la cancha, que se desconecta, pero de pronto...".

En otro momento, el experimentado entrenador de 52 años indicó que a Ruidíaz no le ha favorecido el sistema de juego de la Selección Peruana.

"No lo ha favorecido por momentos la estructura de juego y las pocas o muchas veces que ingresó, el partido ya estaba con los rivales muy atrás. No había tanto espacio para que Raúl juegue entre líneas para que termine definiendo dentro del área", agregó.





