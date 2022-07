Néstor Bonillo | Fuente: FPF

Este martes Ricardo Gareca ofreció una conferencia de prensa de despedida tras dejar de ser entrenador de la Selección Peruana y, entre las preguntas, el 'Tigre' fue consultado sobre el polémico vuelvo chárter que viajó a Doha para el partido de repechaje entre la 'blanquirroja' y Australia en el que estuvieron familiares e invitados de los jugadores.

Al respecto, Gareca indicó: "Contar con apoyo de la gente, fue emocionante. Rebalsaba el hotel. No lo vimos como motivo de distracción, sino como energía. Nujestra familia nos acompañó siempre, estuvo al lado nuestro siempre en la Eliminatoria. ¿Y en Doha? Los peruanos coparon el hotel y para nosotros fue muestra de cariño".

En tanto a los invitados, el entrenador argentino agregó: "Hubo errores, por supuesto. ¿Fue el momento de más lucidez nuestra? Quizá no. A lo mejor no la tuvimos pero desde el punto de vista de la gente, de nuestra familia, no incidió. Yo no sugiero nada (sobre viajeros). Lo maneja Néstor".

Por su parte, Néstor Bonillo, ex Preparador Físico de la Selección Peruana, amplió la explicación: "FPF tenía obligaciones con algunas personas, dirigentes que tenían que acompañar. Se quedó en que solamente podían viajar 35 personas, estuvimos Sergio y Oblitas en reunión y pedimos que, en caso nuestro, podían viajar familiares nuestros, no más de 35 y pedimos que se cobre a la gente que llevamos, expresamente se pidió que se cobre. No queríamos que la FPF nos pague un peso en ese sentido".