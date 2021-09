Perú empató con Uruguay. | Fuente: AFP

Sudamérica vivió un cúmulo de emociones tras la vuelta de las Eliminatorias Qatar 2022 y la jornada culminó con un panorama interesante para algunas de las 10 selecciones que hasta el momento han disputado siete fechas. La gran beneficiada, una vez más, fue Brasil que tras el triunfo ante Chile logró un puntaje perfecto y se encuentra firme en la cima de la tabla de posiciones.

Argentina, por su parte, estrenó el título de la Copa América con un triunfo ante Venezuela de visitante. Mientras tanto, Ecuador consiguió tres puntos importantes ante Paraguay con un doblete en la recta final del partido en Quito. El otro lado de la moneda aparece Chile que ya preocupa y no gana ni de local, y en esa línea aparece la Selección Peruana que no pudo ni supo ganar en el Estadio Nacional a un Uruguay que no contó con sus figuras Luis Suárez y Edinson Cavani.

Argentina de la mano de Lionel Messi

Argentina repitió su buen nivel de la Copa América y ganó 3-1 con autoridad a Venezuela en el primer partido de Lionel Messi con la ‘Albiceleste’ tras fichar por el PSG. De la mano de la ‘Pulga’, el combinado argentino se hizo dueño del partido en el Estadio Olímpico de la UCV, en Caracas, y logró los tres puntos con goles de Lautaro Martínez, Joaquín Correa y Ángel Correa.

Messi estuvo cerca de retirarse lesionado tras una durísima entrada de Luis Adrián Martínez, quien fue expulsado. Así, Argentina sumó 15 puntos y se alista para enfrentar a Brasil en el superclásico sudamericano.

Joaquín Correa anotó el 2-0 de Argentina ante Venezuela | Fuente: Movistar Deportes

Brasil, el equipo perfecto de las Eliminatorias

Pese a las ausencias de algunas de sus figuras, Brasil dejó en claro que en las Eliminatorias Qatar 2022 solo sabe ganar y su visita a Santiago no fue la excepción. Con un fútbol práctico, decantó la balanza a su favor. Se arropó en su defensa cuando no tenía el balón, pero cuando le tocó atacar fue punzante e hizo daño a la defensa chilena que nunca encontró la fórmula para frenar a Neymar y compañía.

Si bien es cierto que Chile arrinconó a Brasil en gran parte del segundo tiempo, el gol del triunfo del equipo visitante llegó a los 62 minutos gracias a Everton Ribeiro, que tras un rebote, silenció con su gol al Estadio Monumental de Chile. De esta manera, los de Tite siguen con puntaje ideal al sumar 21 puntos tras siete triunfos de siete posibles. El domingo 5 de setiembre recibirá a Argentina con sabor a revancha en el Arena de Sao Paulo.

Chile cada vez más lejos de zona de clasificación

Una vez más, la Selección de Chile repitió el libreto que luce en las Eliminatorias: no es contundente en zona ofensiva y así es difícil conseguir un triunfo ante un imparable que Brasil, que pese que no contó con algunas de sus estrellas, supo llevarse los tres puntos de Santiago.

La 'Roja' fue comandado en ataque por los referentes Arturo Vidal y Eduardo Vargas, pero estrellaron sus ganas e ilusiones ante el arquero Weberton que tuvo una de sus mejores actuaciones defendiendo la 'Canarinha'. Chile sumó una fecha más sin ganar y se aleja casa vez más del quinto puesto, que brinda el cupo al repechaje.

Everton Ribeiro estuvo fino al marcar con Brasil en Santiago. | Fuente: Movistar Deportes | Fotógrafo: EFE

Ecuador aleja los fantasmas

La 'Tri' remó todo el partido por los tres puntos y en la recta final del partido su esfuerzo dio frutos. Cuando parecía que Paraguay rescataba un punto de la altura de Quito, Félix Torres (88') y Michael Estrada (90+5) anotaron los goles del triunfo de Ecuador que ahora sí se puso a discutir con seriedad su boleto al Mundial Qatar 2022.



De esta forma se consumó un triunfazo de Ecuador del argentino Gustavo Alfaro, que rápidamente olvidó la derrota en casa ante Perú para engancharse a su gran objetivo de volver a un Mundial. Su última actuación fue en Brasil 2014.





Gol de Renato Tapia. | Fuente: Movistar Deportes | Fotógrafo: AFP

Perú no sabe ganar de local

El Estadio Nacional reabrió sus puertas para el público (20% de aforo) y era el escenario ideal para que la Selección Peruana consiga su primer triunfo en las Eliminatorias Qatar 2022. Sin embargo, la bicolor no dio el golpe a mesa que necesitaba y se estrelló contra sus limitaciones a pesar de un buen arranque donde demostró un buen juego colectivo.

El golazo de Renato Tapia hizo estallar a todo el Perú. Una gran maniobra del volante de Celta de Vigo, que ejecutó una 'chalaca', venció la resistencia de Fernando Muslera a los 24, pero Uruguay cinco minutos más tarde silenció el coloso de José Díaz con el tanto de Giorgian De Arrascaeta tras una falla de Anderson Santamaría.

Lamentablemente el regreso de Paolo Guerrero no fue lo esperado y dejó en evidencia que hoy por hoy está lejos de su mejor nivel por lo cual Gianluca Lapadula se hizo extrañar más que nunca. En esa misma línea aparecieron Edison Flores y Luis Advíncula, que desentonaron en sus puestos. Perú está noveno con solo 5 puntos y cada vez se aleja más de los puestos de clasificación a Qatar 2022. Una de las grandes razones es que no logra hacerse fuerte en casa: perdió ante Brasil, Argentina y Colombia, y solo igualó con los 'charrúas'.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022:

