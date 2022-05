Carlos Zambrano | Fuente: FPF

Este lunes Carlos Zambrano salió a desmentir las declaraciones en las que afirma que está a "un paso de retirarse del fútbol". Sin embargo, Óscar Ruggeri, exfutbolista y actual panelista de ESPN, indicó que los comentarios del actual defensor central de la Selección Peruana fueron inoportunos por su actualidad profesional.

"Estas por jugar la Libertadores con Boca y en junio tienes que viajar para jugar un partido recontra importante para su país (repechaje) para clasificar al Mundial. No puede estar quemado porque vos miras hacia adelante y a nada tienes la Copa Libertadores. Termina y tienes un partido de 90 minutos y después la Copa del Mundo", indicó el 'Cabezón' Ruggeri en F90.

Como se recuerda, Carlos Zambrano sostuvo: "Yo nunca dije que me quiero retirar ya, mis palabras están muy claras en la entrevista. A un paso del retiro, tengo 32, 33 años en unos meses, y claro que el futbolista juega hasta los 35 o 36 hasta que se sienta cómodo. Tengo contrato hasta diciembre, después tengo un paso para jugar el Mundial, no es que me retire ya", aclaró el Kaiser.

Por su parte, Carlos Zambrano es parte de los jugadores convocados por Boca Juniors ante Always Ready en Bolivia estemiércoles 4 de mayo a partir de las 7:00 pm (hora peruana).