Christopher Olivares lleva cinco goles anotados a nivel profesional. | Fuente: Twitter | Fotógrafo: @christo50487974

Christopher Olivares podría aparecer pronto en una nómina de convocados de la Selección Peruana. Según reveló el delantero de 20 años al diario Depor, Ricardo Gareca dialogó con él y le dijo que le gustó su decisión de haber dejado el fútbol peruano para emigrar al Portugal, cosa que le podría abrir las puertas del combinado blanquirrojo.

"Conversé un poco con Ricardo Gareca después de que vine a Portugal y están contentos de que haya tomado esta decisión. Es una motivación grande que el entrenador de la Selección Peruana te siga, eso te impulsa a ser mejor y es muy importante para uno", dijo.

Por otro lado, Christopher Olivares señaló que ha descartado totalmente la opción de regresar a la Liga 1 Movistar en el corto plazo. Sin embargo, si es que por algún motivo le tocaría volver, buscaría jugar por Sporting Cristal teniendo en cuenta la manera cómo el club rimense lo hizo sentir durante sus primeros años como profesional.

"Por ahora, mi objetivo es estar lejos del fútbol peruano pero, si me toca regresar por cuestiones del destino, una de mis prioridades sería Sporting Cristal. Es el club que me abrió las puertas y me hizo sentir muy bien", finalizó Christopher Olivares.